Le bord saignant de la théorie de Ninja a des racines dans les MOBA

Bleeding Edge de Ninja Theory est un jeu d’action multijoueur en ligne intense, mais à l’origine, il était un MOBA avec une concentration beaucoup plus grande sur la tactique.

S’exprimant dans une vidéo de mise à jour du développeur, le directeur créatif Rahni Tucker a déclaré que les racines de Bleeding Edge peuvent être liées aux jeux multijoueurs en ligne de l’arène de bataille (MOBA) plus qu’à Overwatch, un jeu auquel des comparaisons ont été établies auparavant.

«Nous avons commencé avec des types de tours, de sbires et de voies et ce genre de choses», a déclaré Tucker. «Mais nous avons trouvé en jouant, le jeu nous a en quelque sorte dit ce qu’il voulait être et cela nous a en quelque sorte éloignés de cela. Parce qu’il était difficile de garder ce genre de stratégie dans la tête en même temps que de jouer à la troisième personne. »

Cette action n’est pas basée sur le tir, comme c’est le cas avec de nombreux autres jeux multijoueurs en ligne qui ont des éléments “héros”. Au lieu de cela, vous continuerez à verrouiller et à esquiver les attaques ennemies comme vous le feriez dans les jeux d’action solo de Ninja Theory. Même les personnages à distance utilisent le verrouillage, il devrait donc être plus facile de passer de l’un à l’autre que s’ils utilisaient un système de visée traditionnel.

Bleeding Edge sera officiellement lancé sur Xbox One et PC le 24 mars, et c’est l’un des nombreux jeux que Ninja Theory a en développement. Le studio travaille également sur Senua’s Saga: Hellblade 2, l’expérimental The Insight Project et Project: Mara, qui se concentrera sur la «terreur mentale». La Saga de Senua sortira sur Xbox Series X et a été présentée avec une impressionnante bande-annonce dans le moteur aux Game Awards 2019.

