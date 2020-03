Le boulanger de Seattle lance une plate-forme de livraison de restaurants et d’autres services pivots pour aider pendant la crise – .

Olga Sagan, propriétaire de la boulangerie Piroshky Piroshky à Seattle. (Photo Piroshky Piroshky)

Mettre la nourriture sur la table et soutenir les restaurants et les petites entreprises durement touchés en même temps peut être l’une des plus grandes préoccupations de l’épidémie de coronavirus.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Comme les restaurants ont été contraints de fermer leurs portes aux clients assis pendant une directive officielle du gouverneur de Washington, certains espèrent subvenir à leurs besoins et garder des employés grâce à leurs activités de vente à emporter et de livraison.

Alors que certains segments de l’économie des concerts ont été durement touchés par le ralentissement qui affecte les communautés partout dans le monde, les services de livraison contrecarrent la tendance. Les travailleurs qui livrent des produits d’épicerie, des repas et d’autres biens constatent une augmentation de la demande. Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a signalé une forte baisse des réservations via l’application de transport en commun, mais l’activité de livraison de restaurants Uber Eats a augmenté pendant les fermetures obligatoires. Et Instacart prévoit d’embaucher 300 000 travailleurs pour répondre à la demande de livraison.

Même avec l’ordre du gouverneur de Washington Jay Inslee lundi soir pour que tous les résidents restent à la maison pendant deux semaines, les services de livraison de nourriture ne seront pas affectés. La ville de Seattle a lancé une application pour connecter les résidents aux restaurants et bars proposant des plats à emporter et des livraisons.

Découvrez comment quelques startups et entreprises établies s’adaptent:

Catch22Delivery

Une capture d’écran de certains des restaurants présentés sur Catch22Delivery. (Image Catch22Delivery)

Olga Sagan appelle Catch22Delivery une «communauté pour la communauté».

Le propriétaire de l’emblématique boulangerie russe Piroshky Piroshky du marché de Pike Place à Seattle a lancé la plate-forme de livraison et de mets à emporter pour les restaurants locaux afin d’aider l’industrie hôtelière en difficulté.

“Nous proposons une version moderne des pages jaunes pour les petites entreprises qui ont désespérément besoin d’amplifier leurs offres et de faire connaître leurs entreprises en cette période dévastatrice”, a déclaré Sagan.

Catch22 est gratuit pour les petites entreprises et envoie les clients directement vers les sites Web gérés par ces entreprises pour passer leurs commandes, plutôt que via des applications tierces. Les utilisateurs peuvent rechercher dans leur quartier les favoris locaux et les entreprises sont encouragées à s’inscrire sur la plateforme.

«Commander directement dans un restaurant ou une boulangerie, par exemple, permet aux petites entreprises d’économiser beaucoup d’argent à un moment où elles ont du mal à garder leurs portes ouvertes, leurs fours allumés et à fournir du travail aux gens», a déclaré Sagan.

Plus de 50 entreprises ont déjà été ajoutées au «menu» de restaurants de Catch22.

Minnow

Une capsule de livraison de nourriture Minnow. (Photo de vairon)

Minnow, basée à Seattle, teste son système de livraison de nourriture à Portland depuis près d’un an, et la crise sanitaire actuelle se révèle être une bonne mesure de l’intérêt pour la livraison sans contact.

La startup fabrique des stations de collecte de nourriture compatibles IoT appelées pods qu’elle a installées dans sept immeubles de bureaux. Cinq restaurants partenaires de Portland fournissent la nourriture. Les utilisateurs reçoivent un menu tous les jours de la semaine à partir duquel ils peuvent choisir des articles et une fois la commande passée, ils peuvent saisir leur nourriture dans une capsule sécurisée en la déverrouillant avec un lien vers un smartphone.

«Nous avons un modèle de matériel en tant que service, où nous fournissons 1) le matériel; 2) le logiciel nécessaire pour gérer le réseau de dosettes, de restaurants et de fournisseurs de services alimentaires, de consommateurs et de livreurs; et 3) la maintenance et le service client – le tout pour un tarif mensuel fixe », a déclaré Steve Sperry, PDG de Minnow, à ..

Des tests approfondis sur le terrain ont permis à Minnow d’affiner la conception des pods et de résoudre tous les problèmes dans les expériences de livraison et de ramassage, selon Sperry.

À ce jour, la société a levé 2,6 millions de dollars de financement, y compris un cycle de pré-amorçage de 1,2 million de dollars en 2018 et 1,4 million de dollars, avec Elevate Capital comme investisseur principal. Minnow compte huit employés à temps plein et huit contractuels à temps partiel.

“L’un des avantages de Minnow est que vous pouvez prendre votre déjeuner avec peu ou pas d’exposition à d’autres personnes”, explique la société sur son site Web. “Votre déjeuner sera conservé frais et sécurisé dans la cueillette Minnow jusqu’à ce que vous y soyez prêt. Les cosses de méné n’ont ni écran tactile ni clavier qui peuvent propager des particules virales. Les portes de la cabine s’ouvrent automatiquement. »

Pêche

(Image pêche)

Peach, la startup qui se concentre sur la livraison de nourriture aux employés de bureau depuis sa fondation en 2014, lance un programme de livraison à domicile pour répondre aux personnes qui restent pendant l’épidémie de COVID-19.

Dans un message aux utilisateurs de la communauté de Seattle, Peach a déclaré avoir reçu une demande écrasante pour démarrer des services de déjeuner pour ceux qui travaillent à distance et pratiquent l’auto-isolement.

“Nous lançons un programme de livraison à domicile afin que vous puissiez profiter du même délicieux déjeuner quotidien tout en soutenant notre communauté de restaurants locaux”, a déclaré Peach. «Peach compte plus de 100 restaurants dans la grande région de Seattle et ce programme bénéficiera directement à eux et à des milliers d’autres entreprises qui comptent sur eux.»

Co-fondé par Nishant Singh, Denis Bellavance et Chenyu Wang, Peach a levé 5 millions de dollars le mois dernier.

Les utilisateurs reçoivent un menu du déjeuner par SMS ou par e-mail tous les jours. Ils font une sélection avant 10h30 et le déjeuner est prévu entre 11h30 et 13h00. Les marchés de la société en dehors de Seattle comprennent Austin, Boston, Dallas Fort Worth, Orange County, Californie et Fort Myers, Floride.

Il a procédé à des ajustements pendant la crise sanitaire, notamment l’utilisation de sacs en papier jetables pour les produits alimentaires et les livraisons sans contact. Les frais de livraison Peach sont également augmentés à 2 $ pour soutenir les chauffeurs.

Canlis

Des voitures se sont alignées sur le parking pour acheter des plats à emporter au Canlis de Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Le célèbre restaurant gastronomique surplombant le lac Union a pivoté vers une gamme plus conventionnelle de plats pour servir un segment plus large de la communauté pendant la crise.

“La gastronomie n’est pas ce dont Seattle a besoin en ce moment”, explique la famille Canlis dans une note sur son site Web. «Au lieu de cela, c’est une idée pour créer en toute sécurité des emplois pour nos employés tout en servant autant de notre ville que possible.»

Grâce à un service au volant sur son parking, Canlis propose un service de petit-déjeuner quotidien appelé The Bagel Shed et une option de déjeuner et de dîner servant des hamburgers, des légumes fondus et plus encore, appelés Drive On Thru. Canlis propose également un repas cuisiné à la maison et une bouteille de vin pour la livraison à domicile, ainsi que des ingrédients frais en boîte provenant directement des agriculteurs qui approvisionnent le restaurant.

Les offres ont été un succès alors que des véhicules étaient alignés dans le quartier la semaine dernière en attendant d’avoir la chance d’entrer dans le lot de Canlis.