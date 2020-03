Le bout de langue de Peter a-t-il révélé qu’il était engagé avec Victoria F?

Fermez les yeux et imaginez la pire façon de terminer cette saison. D’accord, ouvrez maintenant les yeux et lisez l’histoire de la façon dont Peter Weber choisit Victoria Fuller dans Le célibataire finale malgré l’envoi de sa maison il y a une semaine.

Victoria n’a pas été appréciée par la plupart des fans cette saison, en grande partie par ses propres moyens. Elle avait modélisé pour une campagne “White Lives Matter” avant de venir sur le spectacle. Tout au long de la saison, elle n’a pas été en mesure de communiquer efficacement avec Peter, en particulier lorsqu’il a essayé de clarifier avec elle sa réputation de «rompre les mariages» dans sa ville natale de Virginia Beach. Ils ont eu un rendez-vous individuel, où la star de la musique country Chase Rice jouait. Victoria a affirmé qu’elle et Chase avaient l’habitude de se fréquenter à ce jour, tandis que Chase a déclaré plus tard que ce n’était qu’un branchement. La différence entre ce que Victoria a dit et ce que d’autres ont prétendu sembler être en désaccord les uns avec les autres. En fin de compte, rien de tout cela ne semblait affecter Peter, qui a amené Victoria jusqu’à la suite de fantasy avant de l’éliminer en faveur de Madison Prewett et Hannah Ann Sluss. Mais est-elle partie pour de bon?

Un post sur les projets Reddit selon lequel Peter pourrait avoir gâché le résultat imprévisible lors du Women Tell All. Il a mentionné qu’à un moment donné, Peter a dit à Victoria: “Je me sens vraiment bien dans notre relation.” Il parlait au présent, comme s’ils n’avaient pas mis fin aux choses. Chris Harrison a même invité Victoria sur la sellette sans Peter, ce qui n’est pas toujours le cas pour les candidats récemment éliminés.

C’est une saison étrange pour de nombreuses raisons, mais en partie parce que nous n’avons pas été informés de l’identité du vainqueur. En conséquence, il y a un flot de théories là-bas. Peter pourrait se retrouver avec quelqu’un qui n’est même pas sur notre radar. Il pourrait se retrouver sans personne. Le plus fou jusqu’à présent doit être celui-ci: que Peter, après avoir pris la sage décision de renvoyer Victoria chez elle – quoique bien trop tard – il se convainc qu’elle était la bonne pour lui et la reprend.

Victoria ne mérite probablement pas autant de haine qu’elle en a. Et, d’après son entretien avec Chris sur Women Tell All, il semble qu’elle ait appris certaines de ses leçons. Mais Chris a également omis de l’interroger davantage sur l’allégation de rupture de mariages et, plus important encore, sur la campagne de mannequins “White Lives Matter”. La raison pourrait être que Peter la choisit après tout, ce qui est bien sûr la pire façon de terminer la saison. Cela serait également parfaitement logique, compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Le célibataire La finale en deux parties est diffusée lundi et mardi à 20 h HNE sur ABC.

