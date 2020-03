Le «bruit joyeux» retentit à Seattle alors que les gens montrent leur soutien aux travailleurs en première ligne de crise – .

Jeudi, The Space Needle a levé un drapeau #WeGotThisSeattle et les citoyens ont élevé la voix plus tard pour montrer leur soutien à ceux qui travaillent pendant la crise COVID-19. (Photo @Space_Needle via Twitter)

Nous vous avons entendu, Seattle.

Jeudi soir, depuis les balcons, les fenêtres et les porches de la ville, les gens ont applaudi, hurlé, sifflé, frappé des casseroles et des poêles ensemble, joué d’un instrument et plus encore. L’effort concerté #MakeAJoyfulNoise était tout au nom de laisser les travailleurs de la santé et d’autres sur les lignes de front de la crise des coronavirus à quel point ils sont appréciés.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Mené par la communauté artistique et soutenu par le Bureau des arts et de la culture de la ville de Seattle, le bruit était la réponse de Seattle à un mouvement qui a commencé dans les pays européens comme un moyen de faire face à la pandémie.

«Nous faisons cela pour célébrer les premières lignes, qui comprennent les employés des épiceries, les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement, les concierges, les pompiers, la police, les infirmières et les médecins et les travailleurs de la santé, les travailleurs sanitaires et bien d’autres. Nous aimerions également apporter de la joie à ces jours mornes à Seattle », a écrit l’organisation sur son blog Art Beat jeudi.

Découvrez quelques-unes des vidéos que les gens ont partagées sur Twitter:

Il est 20 heures et Seattle vient de faire du bruit pour tous les travailleurs de première ligne. Un grand merci à toutes les personnes qui nous aident à survivre et à se mettre en danger dans le processus! #MakeAJoyfulNoise pic.twitter.com/VW8sxdOAnX

@SeattleArts merci beaucoup de m’avoir donné l’opportunité de la récupérer de son quart d’infirmière et de conduire dans les rues alors que les gens applaudissaient et faisaient du bruit pour elle et ses collègues. Comme vous pouvez le constater, elle a été émue. #SeattleTogether #MakeAJoyfulNoise pic.twitter.com/f0xBRJgP5M

Ouais Piper! 💚 #SeattleTogether #MakeAJoyfulNoise https://t.co/1wGsjVtoTX

#WeGotThisSeattle The Terrible Two #MakeAJoyfulNoise pic.twitter.com/BPM7zp8wNK

Incroyable démonstration de soutien! Une telle merveilleuse démonstration de pensées chaleureuses pour tous les travailleurs de première ligne qui maintiennent notre ville en marche. #WeGotThisSeattle #MakeAJoyfulNoise # COVID19 @_thebethpenalty @urbnlivn @MallowFairy pic.twitter.com/WOD5AJlzh4

Ce soir, des gens de Seattle sont entrés dans leurs porches et ont fait du bruit pour soutenir les travailleurs de la santé. Dans mon quartier, il y avait des feux d’artifice, des coups de casseroles, des tambours, des sifflets. C’était une scène dans ma cour alors que nous remercions les intervenants de première ligne. #MakeAJoyfulNoise #SeattleTogether pic.twitter.com/VAup93P0oQ

Seattle se réunit pour célébrer les gens de première ligne dans #MakeAJoyfulNoise

EssJessica Rose # WeGotThisSeattle # Q13Fox pic.twitter.com/5pQmSOljxW

Chanter hors de ma portée, mais dois représenter pour Beacon Hill et mopey Pilipinx peeps. #MakeAJoyfulNoise #SeattleTogether pic.twitter.com/5qbVH05snk

Cornemuses dans notre quartier. ❤️ # MakeAJoyfulNoise pic.twitter.com/dKz0ngkmYl

Ce soir à 8h00, Seattle s’est réunie sur nos balcons, vérandas et cours pour #MakeAJoyfulNoise en l’honneur de nos précieux employés de première ligne. Voici Rob jouant de sa clarinette, et nos voisins font leur propre bruit joyeux en arrière-plan. #SeattleTogether #WestSeattleBlog pic.twitter.com/CYUlYNxTFR

