Le bug de mise à jour de Call Of Duty Modern Warfare est résolu, alors allez profiter de votre nouvelle arbalète

Mise à jour: Le problème associé à la mise à jour provoquant la corruption des données a été résolu dans une certaine mesure; vous ne rencontrerez plus le message d’erreur, mais les dégâts ont peut-être déjà été causés temporairement. Si vous avez déjà personnalisé certains de vos nouveaux emplacements de chargement, vous constaterez qu’ils ont été réinitialisés à leurs valeurs par défaut – Infinity Ward dit qu’il s’agit d’un problème ponctuel, vous êtes donc libre de les utiliser maintenant.

Cependant, si vous appuyez sur “oui” dans le message d’erreur, certaines statistiques, classements de classement, etc. seront effacés. La progression réelle, comme votre profil et vos rangs d’armes, n’a pas été perdue. Si vous n’avez pas encore téléchargé la mise à jour, vous pouvez désormais le faire en toute sécurité. Vous ne devriez pas avoir le bug. Notre histoire originale se poursuit ci-dessous.

Infinity Ward a publié une nouvelle mise à jour de Call of Duty: Modern Warfare, apportant quelques ajouts et ajustements ainsi qu’un large éventail de corrections de bugs. Le patch du 22 janvier est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Les gros nouveaux ajouts sont une nouvelle arme et des emplacements de chargement supplémentaires, ainsi que des listes de lecture tournées. Lisez la suite pour un aperçu des notes de patch complètes.

Le studio a également donné un avertissement concernant un problème possible lors du téléchargement de la mise à jour, demandant aux utilisateurs concernés de fermer définitivement leur application s’ils obtiennent l’invite.

Nous étudions actuellement un problème où les joueurs reçoivent une invite d’erreur les informant que leurs données sont corrompues ou n’ont pas été téléchargées correctement. Veuillez ne sélectionner aucune des deux options, mais fermez votre demande. Merci de votre patience pendant que nous travaillons sur cette question.

– Infinity Ward (@InfinityWard) 22 janvier 2020

La nouvelle arme est une arbalète, que vous pouvez déverrouiller en équipant un fusil de tireur d’élite d’une optique réflexe, puis en réussissant 5 éliminations en 25 matchs. Dans le cas où cette arme supplémentaire vous donne envie de plus de chargements – ou simplement parce que plus de chargements sont toujours bons en général – la mise à jour ajoute également cinq emplacements supplémentaires. La liste de lecture a été mise à jour avec Capture the Flag et Shoot the Ship, et Aniyah Palace est de retour en rotation.

Pendant ce temps, la mise à jour corrige également les bogues et les exploits persistants. L’un d’eux était au palais Aniyah, c’est pourquoi il rejoint la playlist. Mais du même coup, IW supprime Krovnik Farmland pour résoudre les bugs. Il y a aussi des corrections de bugs et des ajustements d’équilibre pour les armes, et quelques améliorations de stabilité et d’affichage sur PC. Vous pouvez voir les notes complètes ci-dessous.

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’Infinity Ward a en réserve pour les futures mises à jour, vous pouvez consulter sa feuille de route DLC, qui était accompagnée d’un tableau Trello dédié pour tenir les fans informés de ses plans et des bogues sur son radar. Vous pouvez également acheter le pack Outback Relief pour aider les efforts de secours contre les feux de brousse en Australie jusqu’au 31 janvier.

Notes de mise à jour de Call of Duty: Modern Warfare du 22 janvier

Quoi de neuf

Mise à jour de la liste de lecture: Ajout de listes de lecture Capure the Flag et Shoot the Ship (Supprime Shoot House 24/7)! Nous avons également ajouté Aniyah Palace dans la rotation5 emplacements de chargement supplémentaires! Nouvelle arme – Arbalète! Débloqué en utilisant un fusil de tireur d’élite avec une optique Reflex, obtenez 5 éliminations en 25 matchs différents!

Général

Dans certains cas, les joueurs peuvent frapper un déclencheur de mise à mort invisible dans un buisson, ce qui les ferait mourir instantanément à proximité d’un drapeau sur le port. Correction d’un exploit hors limites sur le palais d’Aniyah Suppression temporaire de la rotation des terres agricoles de Krovnik pendant que nous travaillons sur quelques bugs Correction d’un bug qui pouvait verrouiller le champ de vision d’un joueur PC à 60 jusqu’à ce qu’il réapparaisse pendant la guerre au sol. la carte d’appel (3 victoires en match à mort par équipe) était attribuée même si cette carte d’appel est gagnée par défaut. Cela a été ajusté à la carte d’appel “Redemption”. Le défi quotidien pour obtenir “10 Claymore Kills” décernait le jet “One Shot” qui est déverrouillé par défaut. Cela a été ajusté à la pulvérisation “Soft Serve”. Corrigez un problème où le filtre de liste de lecture ne changerait pas de mode de jeu, même avec plusieurs modes sélectionnés. Ajusté le seuil de dégâts pour le défi “Get X Kills while Injured” pour le rendre plus facile à obtiennent Diverses corrections d’exploits hors carte Corrige quelques erreurs graphiques qui pourraient se produire sur les cartes de la guerre au solInfecté: Correction d’un bug où les effets et l’audio de Nuke interrompaient et chevauchaient la killcam finale s’ils étaient appelés après la mort du survivant finalFixes aux joueurs récents liste n’apparaissant pas correctement sur XboxFixé un bug qui permettait aux joueurs de capturer le Hardpoint alors qu’ils étaient dans l’hôtel de St. PetrogradAjusté la notice nécrologique pour supprimer les éléments les plus anciens en premierFixé un bug qui réinitialisait les paramètres de conversation vocale après la fermeture de l’application collision. Les joueurs ne peuvent plus annuler leur état de récupération lors du glissement, mais subiront toujours le délai de tir standard (visuellement, le joueur répondra toujours) Lors de l’expédition, les joueurs peuvent définir des packages de soins sur les points de réapparition, provoquant la mort instantanée des joueurs lorsqu’ils frai sur ces points. Correction d’un problème où le contrôleur Elite Xbox One avait un léger rebond avec les sticks analogiques Correction d’un bug qui pouvait donner aux joueurs l’invincibilité Correction de certains emblèmes de progression d’officier ne présentant pas la rareté correcte Correction d’un problème qui verrouillerait les missions de l’opérateur malgré le fait niveau de Battle Pass correct

Mises à niveau sur le terrain:

Correction d’un bug où l’utilisation de la mise à niveau sur le terrain “ Arrêter les rondes de puissance ” avec un emplacement C4 vide provoquait l’apparition du détonateur C4 avant de recharger avec les rondes de puissance d’arrêt qui permettait au drone Recon de voler en géo si C4 était jeté dessus.Fix for Stopping Power Rounds n’appliquant pas le bon boost de dégâts aux tirs à la tête.

Système de trophée:

Rayon de protection augmenté Diminution du rayon et des dégâts subis par les explosions de trophées Correction d’un bug empêchant les dégâts et les effets d’explosion de se déclencher pour la troisième explosion

Killstreaks:

Correction d’un bug qui permettait au Cruise Missile de tuer des joueurs en dehors des limites lors de l’expédition

Armes

Correction d’un bug où le laser 1 mW n’apparaissait pas équipé sur le pistolet 1911 alors que dans le menu Armurier M4A1 Blueprint “OG”, la position ADS progressait; la position du modèle de vue ou du pistolet par rapport à la caméra ou à l’œil du joueur est plus avancée, ce qui bloque moins la ligne de vue Modification de la capacité du chargeur de 45 à 50 pour le chargeur étendu RAM-7 Augmentant la pénétration des balles du MK2 CarbineLess horizontal recul sur les balles initiales du FN Scar-17Change la façon dont les statistiques sont affichées pour que les actions soient plus cohérentes avec les autres pièces jointes (ceci est uniquement pour les graphiques, pas les statistiques réelles)

Call of Duty League

Domination: les drapeaux doivent être neutralisés avant d’être à nouveau capturés. Les paramètres de temporisation de neutralisation sont désormais disponibles dans les paramètres.Temps de charge réduit sur le système Trophy. Les dégâts du multiplicateur de tête ont été corrigés; le torse et les tirs à la tête sont désormais les mêmes. Suppression du boost léger et diminution du temps de charge sur Dead Silence.

COD Caster

Visuels retravaillés sur la mini-carte (suppression de l’arrière-plan de la carte, suppression du cadre de la mini-carte) Meilleure lisibilité des couleurs du killfeed et de la plaque signalétique

PC

Ajustement de parties de l’interface utilisateur de Battle Pass afin de mieux prendre en charge des rapports d’aspect plus élevés Correction d’un problème avec les effets sonores sur les correctifs HeloSeveral de support pour éviter les plantages et améliorer la stabilité

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Now Playing: Modern Warfare a une arbalète et un bug de réinitialisation des statistiques – GS News Update

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.