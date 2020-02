Le bureau: 10 fois Michael écrasé Ryan

La relation entre Michael Scott et Ryan Howard est complexe dans The Office. Michael et Ryan sont des hommes hétéros qui ont eu leur juste part de relations au bureau et pourtant il y a toujours eu cette étrange connexion cosmique entre les deux, au grand dam de Ryan.

CONNEXES: Le bureau: 10 choses sur les relations qui n’ont pas bien vieilli

En tant que temporaire, Ryan a été embauché à Dunder Mifflin pour effectuer un travail subalterne tout en apprenant sur le tas, mais Michael le voyait comme un jeune homme qui essayait d’apprendre tout ce qu’il pouvait auprès du directeur régional – c’est-à-dire lui. Presque comme Michael savait que Ryan le mettait sur un piédestal (même s’il ne l’était pas). Au cours de neuf saisons, la drôle de relation entre Michael et Ryan a grandi et s’est effondrée, mais une chose est restée: l’écrasement subtil de Michael sur Ryan.

10 Michael pense que Ryan est le plus chaud du bureau

Dans la deuxième saison, nous voyons nos premiers Dundies. Michael est bien sûr l’hôte, et excité pour le grand soir. Pour le prix “Hottest in the Office”, il appelle le nom de Ryan et Ryan a l’air à la fois mortifié et satisfait de lui-même. Alors qu’il attrape le prix et retourne à cette table, Michael gifle son cul. Assez drôle, après des années passées à devenir “les plus chaudes du bureau”, Danny Cordray a remporté le prix convoité lors des derniers Dundies de Michael. Lorsqu’on a demandé à Ryan ce qu’il en pensait, il semblait soulagé de ne pas l’avoir compris (mais il avait un soupçon de tristesse dans la voix).

9 personnes sur le bureau, Michael coucherait avec Ryan

Dans l’épisode “The Fire”, un incendie se déclare dans la cuisine de Dunder Mifflin et tout le monde est obligé d’attendre dehors dans le froid jusqu’à l’arrivée des pompiers. En attendant que le feu soit éteint, les employés se sont posé des questions pour passer le temps.

CONNEXES: Les 10 épisodes les plus drôles du bureau

Lorsqu’on lui a demandé avec qui il coucherait au bureau, Michael a répondu: “Ryan, parce qu’il va posséder sa propre entreprise”. Ryan n’a aucune expression sur son visage tandis que Roy rit du fait que Michael choisirait Ryan plutôt que Pam, Angela ou Phyllis. Pendant ce temps, Dwight boudait dans la voiture sachant que Michael est passé d’une bromance avec lui à un autre homme plus jeune.

8 Il a enfreint sa propre règle secrète du père Noël pour Ryan

Dans “Christmas Party”, Michael est le père Noël secret de Ryan. Même si le bureau a une limite de 20 $ sur les cadeaux, Michael va au-delà et obtient Ryan un iPod vidéo pour montrer son admiration pour lui. (Les téléspectateurs peuvent également sentir à quel point Michael est désespéré d’amener Ryan à l’aimer et espère qu’il aura plus de respect pour lui une fois qu’il recevra un cadeau aussi cool.)

Cependant, une fois que Ryan a ouvert l’iPod, tout le bureau est confus car ils avaient une limite de 20 $. Les choses ne font qu’empirer pour Michael lorsque son cadeau pour Noël est un gant de cuisine cousu main de Phyllis. À la fin de l’épisode, ils transforment Secret Santa en échange de Yankee en raison de la mauvaise attitude de Michael.

7 Ryan inspire inconsciemment l’enseignement supérieur pour Michael

Avec Ryan étant un intérimaire, Michael agit comme un père le ferait avec son fils impressionnable – même si Ryan n’est pas impressionnable, et il n’apprend rien de Michael ou Dunder Mifflin. Cependant, lorsque Michael apprend que Ryan est à l’école de commerce, sa personnalité change.

CONNEXES: Le bureau: les 10 meilleurs intérêts amoureux de Michael Scott, classés

Il se rend maintenant compte à quel point Ryan est intelligent et comment il en sait probablement plus sur les affaires que lui, ce qui ne fait que lui plaire. Il a même dit à Dwight que Ryan en savait plus que lui sur les affaires, ce qui est révélateur étant donné que Dwight est le meilleur vendeur de Dunder Mifflin depuis des années. Dans “The Fire”, nous voyons Michael feuilleter le manuel de Ryan et poser des questions sur l’école de commerce.

6 Michael a comparé Ryan et Jan dans son journal

Dans “The Deposition”, Michael accompagne Jan à l’entreprise pour son licenciement abusif. Michael a été hautement formé par Jan sur ce qu’il faut dire et comment agir, mais les choses ont pris une tournure étrange lorsqu’elle a fait des copies de son journal à des fins de preuve – à son insu.

Tout en feuilletant le journal, l’un des avocats dit: “Michael, qui est cette femme Ryan? Qui vous appelez ici” aussi sexy que Jan mais d’une manière différente “.” “Les téléspectateurs savent exactement qui est Ryan, mais il dit, “Ryan n’est pas une femme, juste une meilleure amie cool et belle.”

5 Michael était le seul à être complètement derrière WUPHF

À la septième saison, Ryan crée un site Web appelé WUPHF. WUPHF alerte une personne lorsqu’elle reçoit un message de l’un de ses réseaux sociaux, de sa messagerie électronique ou de son compte professionnel. Au lieu d’aller sur Twitter pour voir si vous avez une notification, vous en serez immédiatement informé. Assez drôle, Ryan a assez bien vendu son idée là où d’autres collègues de Dunder Mifflin ont financé le projet, mais c’est Michael qui a pleinement soutenu son idée. Lorsque le reste du bureau fut prêt à l’appeler, Michael se tint à côté de Ryan. Ce n’est que lorsque Pam a fait comprendre à Michael que Ryan l’utilisait et ne l’a pas vu comme un véritable ami que Michael a finalement renoncé à leur bromance.

4 Il a seulement fait confiance à Ryan pour l’aider à sortir des toilettes

Lorsque Michael se brûle le pied sur un George Foreman Grill, Dwight vient à son secours et l’amène au bureau. Au lieu de garder son pied stable et de travailler, il ne fait que se plaindre et demander de l’attention toute la journée – ce qui a dérangé tout le monde au bureau.

Quand il se lève et boitille vers la salle de bain, nous entendons un fracas. Lorsque Toby le surveille, Michael affirme qu’il est tombé des toilettes et a besoin de l’aide de Ryan. Voyant que Ryan ne voulait pas voir Michael aux toilettes, Toby a dit qu’il était mort et s’est éloigné.

3 Il a fait un bouc pour correspondre à Ryan

Lorsque Ryan devient le vice-président des ventes du nord-est, son attitude a changé. Ce n’est plus le gars gentil et calme du bureau, mais un homme impoli et arrogant de l’entreprise. Il a parlé à la succursale de Scranton et avait plus confiance en lui pour dire des choses qu’il ne ferait pas normalement. Maintenant que Ryan était le patron de Michael, sa nouvelle personnalité de VP a pris Michael par surprise.

Les téléspectateurs pouvaient dire que Michael pensait que Ryan était si cool et voulait être comme lui. La prochaine fois que Ryan est venu à Scranton, Michael a coupé ses poils du visage pour correspondre au bouc de Ryan. Ryan a remarqué la similitude et l’a interrompu dès qu’il a pu.

2 Ryan est comme un fils pour Michael

Michael affirme que Ryan est plus comme un fils pour lui, mais les téléspectateurs conviendraient que Michael a le béguin pour lui plus que tout. Cependant, lorsque Michael est en train de vendre la Michael Scott Paper Company à Dunder Mifflin, il négocie également des emplois pour lui-même, Ryan et Pam. David Wallace n’était pas trop enclin à réengager Ryan, mais Michael le soutient. “Peu m’importe si Ryan a assassiné toute sa famille, il est comme un fils pour moi”, dit-il. Sans Michael, Ryan travaillerait toujours dans le bowling.

1 Michael a traversé la nuit pour surprendre Ryan

Dans l’épisode “Night Club”, Ryan (en tant que VP) visite la succursale de Scranton. Besoin d’une petite amie, Michael demande à Ryan s’il connaît des filles avec lesquelles il peut le brancher. Ryan échappe à la question et s’en va. C’est alors que Michael décide de faire un road trip à New York avec Dwight pour voir Ryan et, espérons-le, rencontrer des filles. Mais la nuit ne se déroule pas comme ils le pensaient. Ils ont fini par prendre soin de Ryan après avoir bu un verre de trop, mais quelque chose nous dit que c’est tout ce que Michael voulait …

SUIVANT: Le bureau: les 10 choses les plus ennuyeuses que Michael Scott ait jamais faites

Prochain

The Vampire Diaries: 5 raisons pour lesquelles le spectacle était meilleur sans Elena (& 5 pourquoi ce n’était pas le cas)



A propos de l’auteur

Layne est une nomade qui parcourt le monde à la recherche de sa prochaine aventure. Passionnée d’être à l’extérieur (et de trouver le meilleur café au lait de la ville), Layne aime écrire sur ses sujets et émissions préférés. Lorsque vous ne la trouvez pas jouer dehors, vous pouvez la trouver en train d’écrire dans le café le plus proche.

En savoir plus sur Layne G.