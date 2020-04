Le bureau de poste accélère l’accès aux produits en espèces pour aider les individus à s’isoler

Post Office met deux de ses produits, Payout Now et Fast PACE (un service d’encaissement de chèques préautorisé) à la disposition de toutes les banques, sociétés de crédit immobilier et coopératives de crédit du Royaume-Uni. Le déménagement est ainsi ils peuvent être offerts à n’importe lequel de leurs clients qui ont le plus besoin d’accéder à de l’argent simplement et rapidement.

Les services améliorés signifient que les citoyens auto-isolés ou vulnérables touchés par la pandémie de coronavirus peuvent désormais contacter leur institution financière et prendre des dispositions pour retirer rapidement de l’argent de leurs comptes normaux via n’importe quelle succursale locale de la poste, avec l’aide d’un ami, d’un membre de la famille, d’un soignant ou travailleur de soutien local.

Payout Now est le service de coupons uniques du bureau de poste qui est disponible pour toutes les banques, sociétés de crédit et coopératives de crédit pour leur permettre d’envoyer un bon de code-barres à leurs clients par SMS, e-mail ou par la poste et qui peut être échangé contre de l’argent en tout Branche du bureau de poste.

La Poste a toujours mis en place un service d’encaissement de chèques préautorisé (PACE) qui a permis aux clients vulnérables de contacter leur banque et d’organiser l’encaissement d’un chèque dans une agence postale. En collaboration avec HM Treasury, la Financial Conduct Authority et UK Finance, la Poste a lancé son service Fast PACE. Les clients peuvent désormais nommer une personne, comme un soignant ou un membre de la famille, pour encaisser un chèque préautorisé en leur nom dans une succursale du bureau de poste.

Cash sécurisé

Martin Kearsley, directeur bancaire au bureau de poste, a déclaré: «Pouvoir accéder facilement à de l’argent est un service vital pour les personnes âgées et les personnes qui s’isolent. Nos services Payout Now et Fast PACE signifient qu’ils peuvent accéder à de l’argent rapidement et en toute sécurité pour rembourser quelqu’un pour un service utile comme le shopping, ou simplement gérer leurs finances, assurant la tranquillité d’esprit que l’argent peut être sécurisé en toute sécurité avec l’aide de tout assistant de confiance.

Pour que les clients puissent profiter de ces deux produits, ils doivent contacter leur banque ou société de construction. Leur fournisseur bancaire informera alors le bureau de poste des détails du compte du client et le bureau de poste prendra alors des dispositions pour que ce client puisse retirer de l’argent dans sa succursale locale.

Pour utiliser le service Payout Now offert par la Poste, un client doit contacter sa banque, sa société de crédit immobilier ou sa caisse populaire qui pourra émettre un bon de code-barres à son client. Un bon de code-barres à usage unique sera émis pour un montant désigné et sera envoyé au client par SMS, e-mail ou courrier. Le bon de code-barres peut être échangé dans une succursale de la Poste en leur nom par un membre de la famille, un ami, un soignant ou un bénévole contre de l’argent.

Pour Fast PACE, un client devra contacter sa banque et l’informer qu’il souhaite retirer de l’argent en utilisant le service d’encaissement de chèques Fast Track. La banque informera alors la Poste du montant maximum du chèque qu’elle est autorisée à encaisser. Le client peut prendre des dispositions pour qu’un membre de la famille, un ami, un soignant ou un bénévole récupère le chèque. Ils complètent le chèque comme d’habitude, à l’ordre de «La Poste», impriment le nom au dos du chèque du tiers qui le recueille pour eux et signent également ce côté.

Cette personne présente ensuite le chèque avec sa propre pièce d’identité, comme une carte bancaire ou un permis de conduire. Ils peuvent le faire au bureau de poste ou dans tout autre bureau de poste ouvert. Ils rapportent ensuite l’argent à la personne qui s’isole d’elle-même. Le service Fast PACE signifie également que si un assistant a acheté des fournitures pour une personne s’isolant, il peut être remboursé immédiatement en présentant simplement le chèque du client dans n’importe quel bureau de poste.