Le cabinet fiscal et d’audit mondial KPMG prend une participation minoritaire dans la start-up LumaTax dans le cadre d’un tour de financement de 2 millions de dollars – .

PDG de LumaTax, Robert Schulte. (Photo LumaTax)

KPMG, le cabinet fiscal, d’audit et de conseil mondial, a pris une participation minoritaire dans LumaTax, la start-up issue des Pioneer Square Labs de Seattle il y a quatre ans avec sa technologie pour réimaginer la conformité et les audits de la taxe de vente.

KPMG se joint à la ronde de financement de 2 millions de dollars aux côtés des investisseurs existants de LumaTax, Madrona Venture Group, Cowboy Ventures, Greycroft et Vulcan Capital.

“Nous sommes ravis de voir une marque mondiale comme KPMG rejoindre en tant qu’investisseur et partenaire”, a déclaré mercredi le fondateur et PDG de LumaTax, Robert Schulte. «LumaTax voit une opportunité incroyable de servir les cabinets CPA de taille moyenne qui fournissent des services de conseil aux entreprises entre 5 et 50 millions de dollars de revenus. Nous pensons qu’apporter notre innovation à la communauté CPA profitera à eux et à leurs clients. »

Schulte a fait référence à la décision de la Cour suprême de 2018 dans Dakota du Sud c.Wayfair Inc., et a déclaré que les entreprises de toutes tailles se bousculent pour se conformer aux lois complexes sur les ventes et les taxes à travers le pays. LumaTax, dont le siège social est à San Diego, permet «aux cabinets CPA de stimuler leurs ventes et d’utiliser les pratiques fiscales à grande échelle», a déclaré Schulte.

