Le cadre photo intelligent Nixplay est parfait à la maison, mieux comme cadeau

Le cadre photo intelligent Nixplay est le cadre photo numérique le plus récent et le plus intelligent de la société qui prétend être la marque la plus populaire aux États-Unis, avec plus de 2 millions d’unités vendues.

Il est intelligent car il peut être mis à jour de différentes manières: manuellement, avec l’application pour smartphone; par la voix, avec Alexa ou Google Assistant; et automatiquement, en le liant à Google Photos…

Vous pouvez également le lier à Dropbox, Facebook ou Instagram à l’aide de l’interface Web.

Il est donc très facile de s’assurer qu’elle affiche toujours votre choix de photos, que ce soit votre propre cadre que vous contrôlez ou celui que vous avez offert à un membre de votre famille. L’usage le plus évident serait d’en offrir un aux grands-parents afin de mettre régulièrement à jour leur cadre avec des photos de leurs petits-enfants.

Aspect et convivialité du cadre photo intelligent Nixplay

Le cadre est disponible en quatre tailles différentes, à des prix variant de 140,40 $ à 279,99 $.

9,7 pouces

10,1 pouces

13,3 pouces

15,6 pouces

J’ai testé le modèle 15,6 pouces.

Il existe différentes finitions disponibles en différentes tailles. Il y a, par exemple, un effet bois dans le 10,1 pouces, mais si vous voulez la version 15,6 pouces, vous pouvez l’avoir dans n’importe quelle couleur et matériau que vous aimez tant que c’est du plastique noir.

C’est une finition mate et très discrète, donc elle ne semblerait pas déplacée dans la plupart des décors.

Dans le coin inférieur gauche se trouvent deux fenêtres de capteur qui sont légèrement plus intrusives que je ne le souhaiterais. L’un est pour la télécommande incluse, l’autre est un capteur de mouvement, démarrant automatiquement le diaporama lorsqu’il détecte des personnes qui s’en approchent.

Il peut être installé au bureau ou au mur. Il y a un support inclus pour le montage sur bureau / table et il y a un cadre de montage mural caché derrière un panneau coulissant. Une troisième option consiste à le fixer à un support VESA 75 – le support mural est compatible.

Qualité d’écran

L’écran est un écran LCD IPS 1920 × 1080 avec un rapport d’aspect 16: 9. Ce n’est évidemment pas la dernière technologie en termes de résolution ou de type d’affichage, mais c’est typique des cadres photo, et l’écran LCD IPS est le même qu’Apple utilise pour ses iPhones non OLED. Personnellement, j’ai trouvé la qualité parfaitement acceptable à des distances de visionnement normales du cadre photo.

Le cadre s’ajuste automatiquement au positionnement portrait ou paysage, et utilise des bords de couleur givrée de style YouTube pour tout ce qui ne remplit pas toute la largeur du cadre.

Installer

Lorsque vous allumez le cadre pour la première fois, il vous demandera votre réseau WiFi et votre mot de passe, lira une courte vidéo d’introduction, puis affichera un code QR pour l’application. Ouvrez l’application Appareil photo, pointez-la sur le code QR et elle sélectionne l’application Nixplay dans l’App Store.

Ouvrez-le et vous êtes invité à vous inscrire, puis à associer votre cadre. Lorsque vous appuyez sur le bouton d’appairage dans l’application, le cadre est automatiquement détecté. Le numéro de série est prérempli et vous êtes invité à nommer le cadre, à dire où il se trouve et à confirmer votre fuseau horaire.

Changements de paramètres recommandés

J’ai changé plusieurs des paramètres par défaut:

Afficher / Masquer: j’ai désactivé le nom de l’expéditeur et les notifications pour les nouveaux contenus

Paramètres: définissez les transitions sur «Ajuster à l’écran – fondu enchaîné»

Paramètres: Temps de transition modifié (temps d’affichage des photos) de 10 secondes à 5 secondes

Paramètres: Détecteur de mouvement activé, 10 minutes

Création et téléchargement d’albums

Une fois que vous avez autorisé l’accès à l’application, vous pouvez créer des albums. Il y a cependant deux frustrations ici. Tout d’abord, vous ne pouvez pas sélectionner des albums entiers de l’application Photos en une seule fois: vous devez les recréer dans l’application Nixplay. Deuxièmement, vous êtes limité à 100 photos par album.

Une fois que vous avez terminé, les photos sont téléchargées dans le cadre. Une autre frustration de l’interface utilisateur est qu’il n’y a pas d’indicateur de progression automatique dans l’application, juste un message indiquant “Téléchargement de contenu …” Si vous quittez l’album dans l’application et y revenez, vous pouvez voir les photos qui ont été téléchargées jusqu’à présent , avec un décompte de photos, mais cela ne se met à jour que si vous quittez et ressaisissez. Vous obtenez cependant un indicateur sur le cadre lui-même.

Album Google Photos

Il est possible de télécharger automatiquement le cadre avec des photos de votre compte Google Photos. Étant donné que j’utilise l’application Google Photos pour synchroniser automatiquement les photos de mon iPhone avec mon compte, cela signifie que c’est en fait la même chose que d’avoir un flux à partir de mes photos iCloud.

Appuyez sur l’option Nouvelle liste de lecture, puis sélectionnez Google Photos. Vous devez vous connecter à votre compte Google et vous pouvez ensuite sélectionner l’une des catégories attribuées par Google ou simplement vos 1 000 photos les plus récentes. Une fois que vous faites cela, les photos seront synchronisées et deviendront une liste de lecture disponible.

Pendant la synchronisation, vous obtenez un compte à rebours de téléchargement en haut à droite du cadre.

Le problème que j’ai trouvé avec les mille dernières photos est que j’ai beaucoup de déchets dans mon flux de photos, comme des captures d’écran. Pour que cela soit une liste de lecture vraiment utile, vous devez effectuer un élagage régulier.

Prix ​​et conclusions du cadre photo intelligent Nixplay

Étant donné que la plupart des lecteurs . possèderont probablement déjà un iPad, les cadres plus petits n’ont pas beaucoup de sens pour vous-même: vous pouvez utiliser votre iPad comme cadre intelligent lorsque vous ne l’utilisez pas pour d’autres choses. Cela peut cependant avoir du sens pour les membres de la famille, étant donné la facilité avec laquelle vous pouvez mettre à jour à distance leurs photos.

Le prix est comparable aux cadres photo stupides, qui nécessitent généralement de copier des photos sur une carte SD ou une clé USB. Pour moi, le cadre photo intelligent Nixplay est une option beaucoup plus pratique si vous utilisez votre iPhone comme appareil photo principal, et encore plus pratique, même si vous ne le faites pas. Pour les photos prises avec mon Sony a6400 ou mon reflex numérique, j’ajoute simplement des photos traitées à l’application Photos sur le Mac, et elles sont ensuite disponibles sur l’iPhone.

À titre indicatif, je possède le même cadre photo muet depuis environ deux ans, et je pense que depuis lors, j’ai mis à jour les photos deux fois. Ce que je veux surtout, ce sont mes photos de voyage, mais le problème est toujours un obstacle à une mise à jour plus régulière.

Une chose que j’aime dans la mise à jour facile est que si vous avez des amis qui sont intéressés par un voyage ou une activité en particulier, vous pouvez rapidement le charger avec une liste de lecture pertinente.

Bien sûr, il y aura ceux qui ne voient aucun intérêt dans un cadre photo numérique de nos jours. Il est facile de visualiser des photos sur un iPad ou un Mac, mais personnellement, j’aime avoir un cadre mural qui les affiche en arrière-plan. Cela signifie que je vois des photos en passant, ou dans la pièce, que je ne pourrais pas prendre la peine de regarder de manière proactive sur l’un de mes appareils Apple.

Mais pour moi, le principal argument de vente est la possibilité d’en offrir un à des proches, puis de mettre à jour automatiquement leurs photos à distance – les photos de petits-enfants étant le principal argument de vente ici. Ce sera un cadeau qui vaut bien plus que le prix d’achat.

Le cadre photo intelligent Nixplay se vend entre 140,40 $ et 279,99 $ sur le site Web de l’entreprise, ou moins sur Amazon.

