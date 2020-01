Le calendrier de lancement de la PS5 vient d’être divulgué par un développeur de gros jeux – .

Sony a confirmé il y a quelques jours qu’il n’assisterait pas à l’E3 2020 même s’il s’agit de l’année de lancement de la PlayStation 5, la société a pratiquement confirmé que la PS5 sera bientôt dévoilée lors d’un événement dédié. Après tout, la PS4 lancée s’est produite en février 2013, et Sony pourrait chercher à répéter la même recette. Il y a quelques jours également, deux sources distinctes ont déclaré que le lancement de la PS5 aurait lieu le mois prochain, comme cela avait été dit précédemment, et nous avons maintenant un autre initié qui pense que la révélation de la PS5 devrait avoir lieu début février.

L’événement PlayStation Meeting devrait avoir lieu très bientôt, car David Jaffe a déclaré sur Twitter que le lancement est «dans moins de quatre semaines». Jaffe est un développeur connu pour God of War et Twisted Metal, ce qui signifie qu’il pourrait avoir plus d’informations que la plupart des gens.

La révélation de PS5 est dans moins de 4 semaines. Sony sait que les joueurs purs et durs s’accrochent à toutes les informations et savent que juste parce que MSFT domine la conversation en ce moment, c’est une chose facile à changer quand ils sont prêts à révéler (en supposant que la révélation est bonne).

– David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) 16 janvier 2020

Cependant, il n’a pas fait tout son possible pour dire qu’il pouvait confirmer la nouvelle:

Je veux dire que c’est le secret le moins bien gardé en ce moment. Février révèle comme sur PS4.

– David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) 16 janvier 2020

Malgré tout, les commentaires de Jaffe sont logiques compte tenu du playbook de lancement de la PS4 de Sony et du fait que la société a déjà annoncé officiellement qu’elle n’allait pas à l’E3 cette année. Avec le lancement de la PS5 dans les magasins cette saison des fêtes, un lancement au début de 2020 est même tout à fait logique.

Le détail de «moins de quatre semaines» de Jaffe suggère que l’événement PlayStation pourrait avoir lieu d’ici le 15 février. Un autre bailleur qui a fourni une quantité considérable d’informations sur la nouvelle console a déclaré que l’événement se produirait le 5 février, les précommandes devant commencer le même jour sur certains marchés.

Sony n’a pas encore envoyé d’invitations à une conférence de presse de quelque nature que ce soit. Mais plus nous approchons de février, plus il est probable que ces invitations tombent.

Source de l’image: Iren Key / Shutterstock

.