Le camée secret d’Ed Sheeran dans Star Wars: The Rise Of Skywalker n’est pas ce que vous attendiez

Star Wars: The Rise of Skywalker est dans les salles depuis plus d’un mois maintenant, mais nous en apprenons encore plus sur le blockbuster d’un milliard de dollars. Le rôle de camée secret qu’avait le chanteur-compositeur-interprète Ed Sheeran dans le film a maintenant été apparemment confirmé, et cela est une grande surprise.

Les images partagées avant la sortie de Rise of Skywalker montraient Sheeran dans une tenue Stormtrooper, mais il semble qu’il ait joué un rôle différent. Oh My Disney rapporte que le chanteur de “Shape of You” a joué un membre étranger de la résistance – la créature ressemblant à un iguane, pour être plus précis. Vous pouvez voir une image du personnage sur Oh My Disney.

Le fait que le compte Twitter officiel de Star Wars a partagé l’histoire signifie que ces informations sont sûrement correctes. Le nom du personnage étranger, cependant, est inconnu.

Il est possible que Sheeran ait deux camées dans Rise of Skywalker, ou qu’il était sur le plateau dans une tenue Stormtrooper en tant que bâillon ou pour repousser les gens.

Star Wars n’est pas la première franchise gigantesque mettant en scène Sheeran dans un camée. Il a également joué un personnage dans Game of Thrones. Après une réaction mitigée des fans, ce personnage est finalement décédé d’une manière horrible.

The Rise of Skywalker a reçu des critiques mitigées, et il était également le seul des nouveaux films de Star Wars à ne pas obtenir une cote Cinemascore “A”. Le film a été réalisé par JJ Abrams, qui a également réalisé The Force Awakens en 2015.

The Rise of Skywalker était le septième film de Disney 2019 à faire 1 milliard de dollars, après Avengers: Endgame (2,79 milliards de dollars), The Lion King (1,65 milliard de dollars), Frozen II (1,37 milliard de dollars), Captain Marvel (1,12 milliard de dollars), Toy Story 4 (1,04 $) milliards) et Aladdin (1,05 milliard de dollars).