Huawei P40 Pro c’est sans trop de mots: le cameraphone à battre en 2020. Un appareil avec un bon rapport qualité / prix et un appareil photo nettement supérieur par rapport à la moyenne du marché. Il y a certainement des défaillances (lire absence de services Google), mais au plus négligeable compte tenu des possibilités restantes offertes par l’appareil.

Emballage de vente

À l’intérieur du package de vente Huawei P40 Pro, il y a un chargeur Huawei SuperCharge, câble USB Type-C et écouteurs USB Type-C.

Matériaux et conception

L’apparence de cet appareil est très similaire à celle des autres terminaux déjà sur le marché, avec une affichage complet sur le devant de 6,58 “ et un verre arrondi à l’arrière avec une caméra saillante. Matériaux de haute qualité adhérence constructive et bonne au quotidien.

La taille de l’appareil est moyenne (158,2 x 72,6 x 9 mm). Le poids est de 209 grammes.

matériel

Autre secteur, autres véritable performance haut de gamme pour cet appareil. Le processeur HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core (2 x Cortex-A76 à 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76 (2,36) + 4 x Cortex-A53 à 1,95 GHz) avec un processus de production de 7 nm et le seul véritable rival de celui proposé par Qualcomm (Snapdragon 865). Enfin, pour couronner le tout, il y a 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne, extensible via une carte micro-sd jusqu’à 256 Go. Le GPU Mali-G76 MP16 fonctionne bien et permet d’excellentes performances même dans les jeux multimédias.

afficher

Le panneau a 90 Hz OLED avec résolution 2640 × 1200 pixels et densité de 475 ppp il excite mais ne dérange pas. Excellent mais sur le marché haut de gamme. Il ne dérange pas autant que le secteur photographique proposé par le terminal, mais réussit tout de même le test avec brio.

Le panneau est également équipé de la technologie Technologie d’affichage acoustique HUAWEI. Plus précisément, le son est émis directement à partir de l’écran, élargissant la surface auditive et garantissant une confidentialité maximale sur appel.

appareil photo

Comme déjà mentionné à plusieurs reprises lors de cette revue, le secteur photographique est stratosphérique. Qualité exceptionnelle pour un smartphone et difficilement comparable aux autres terminaux du marché. Comme toujours, Huawei est un pionnier de ce point de vue et grâce à l’excellent partenariat avec Leica, les clichés de ce Huawei P40 Pro sont vraiment excellents. Noté 10 sur 10.

La chambre arrière est composée de 4 caméras Leica. Le principal vient de 50MP UltraVision, 23 mm, f / 1,9, Caméra OIS + Cine Ultra grand angle 40MP, 18mm, f / 1,8 pour Time Lapse 4K e Ralenti jusqu’à 7680 ips + Je t’appelle périscope: 12MP avec Zoom optique 5X, 125mm, f / 3,4 + caméra HUAWEI TOF 3D. Le zoom hybride est 10X. Le numérique 50X. La stabilisation est stratosphérique et la qualité globale des tirs (dans toutes les conditions) l’est également.

la vidéo peut être enregistré en 4K 2160p à 30 / 60fps, Full HD 1080p à 30 / 60fps, HD 720p à 7680 fps, Full HD 1080P à 960fps. Voici quelques exemples.

Système d’exploitation et autres spécifications

la système d’empreintes digitales ultrasons sous l’écran est très rapide. la libération faciale il est parfait même dans des conditions de faible luminosité. Le terminal est double SIM, 5G. Le deuxième emplacement SIM peut être utilisé comme une carte micro-sd supplémentaire, mais dans tous les cas, le smartphone ne prend pas en charge deux cartes SIM 5G en même temps et même pas 2 cartes SIM + e-SIM. Oui, en fait, l’appareil est équipé d’e-SIM (SIM numérique).

Le système d’exploitation est Android 10 Open Source. Les services Google sont donc absents. Dommage, étant donné la très haute qualité et le potentiel offert par cet appareil. Dommage, cependant, que la plupart des gens ne s’en soucient pas. Avec quelques précautions, en effet, il est possible d’installer les services Big G via des procédures spéciales (que nous verrons peut-être mieux plus tard) ou, en tout cas, profiter des nombreuses applications déjà présentes et fonctionnant sur l’écosystème Huawei.

Huawei, en fait, a presque atteint sa pleine autonomie par rapport au géant de Mountain View. Son magasin Galerie d’applicationsen fait, il réussit à remplacer lentement le Google Play Store. Merci également à l’ajout de TrovApp (application créée par un développeur italien) et APK Pure (boutique bien connue dans le monde Android). Il est cependant impossible de ne pas mentionner que certaines applications, telles que certains services financiers (banques), plutôt que les services qui utilisent Google maps (Gloovo, Uber, JustEat, etc.) ne peuvent pas utiliser les applications appropriées. Comme nous l’avons dit précédemment, cependant dans certains cas, il est possible d’utiliser le service via un navigateur (par exemple avec Uber – entre autres, il est possible de créer des liens d’accueil très pratiques).

Enfin, la batterie n’est malheureusement pas en graphène car elle a été initialement secouée, mais c’est une batterie au lithium classique de 4.200mAh. Bonne durée globale qui nous a permis d’arriver le soir en toute tranquillité avec une utilisation moyenne / élevée. Charge rapide de 40 W avec Huawei Supercharge capable de recharger l’appareil en un peu moins d’une heure. Présentez également le Charge rapide sans fil 27 W pour compléter le secteur de l’autonomie.

conclusions

Que dire de ce Huawei P40 Pro? Beaucoup mais vraiment beaucoup de viande en feu. Peut-être trop. la prix est sans aucun doute intéressant: 1049,99 euros pour ramener à la maison le meilleur smartphone du monde dans le domaine photographique.

L’absence de services Google, cependant, est vraiment lourde pour beaucoup, mais elle peut s’avérer beaucoup pour d’autres. Le prix de l’appareil, en effet, malgré certaines spécifications (appareil photo) bien supérieur à la concurrence, est encore plus contenu. Avec un peu de travail pour les plus passionnés, vous pourrez vraiment profiter du meilleur disponible sur le marché, à moindre prix. Si vous achetez l’appareil avant le 4 maiEnfin, vous pouvez également avoir un cadeau gratuit Huawei Watch GT2 Noir Mat.

Huawei P40 Pro

1049 euros

pro

appareil photo

Zoom 50X

Appareil photo la nuit

performance

conception