Le capitaine Marvel prouve que le vengeur le plus difficile est [SPOILER]

La rage de Captain Marvel a déjà montré qu’elle avait ce qu’il fallait pour battre Iron Man et Thor dans un combat loyal, grâce à leurs faiblesses cruciales. Mais la mission de Carol de tuer les Avengers est finalement arrivée à la partie difficile: affronter le membre de l’équipe qui est trop fort, trop solide et trop puissant pour montrer une faiblesse. Et oh comment elle peut écraser …

Grâce aux sollicitations et aperçus publiés bien avant l’arc actuel de Captain Marvel, “The Last Avenger” a commencé, les fans ont pu voir une version diabolique de Carol Danvers qui, pour des raisons inconnues, doit tuer tous les membres des Avengers en une seule journée. Heureusement, le capitaine Marvel assassinant Thor s’est avéré être une tromperie. Oui, Carol avait réussi à vaincre Thor de manière violente et allait bientôt battre Iron Man en combat ouvert également. Mais une fois que le véritable méchant de l’histoire a été révélé, ainsi que le plan de Carol de se battre, de vaincre, mais d’échanger ensuite les corps de ses amis Avengers avec des cadavres clonés, les fans pourraient expirer. Plus important encore, ils pourraient s’asseoir et profiter des combats à venir, pour voir par eux-mêmes comment des héros comme Black Panther et les autres Avengers se classeraient contre le capitaine Marvel. Ensuite? She-Hulk … l’adversaire que Carol redoutait.

Les récentes bandes dessinées des Avengers ont donné à She-Hulk de nouveaux pouvoirs grâce à la technologie Wakandan. Mais même en s’appuyant sur sa force brute dans l’aperçu officiel de Captain Marvel # 15, il est évident que Carol a raison: Jennifer Walters est un tout nouveau niveau de combattante par rapport à Tony et Thor. Consultez les pages d’aperçu officielles ci-dessous:

L’histoire exigerait que Carol trouve un moyen de prendre le dessus sur She-Hulk, ou réussir à mettre Jen en colère suffisamment pour se vaincre efficacement. Mais avec le temps qui tourne et la bataille la plus difficile du capitaine Marvel a officiellement commencé, personne ne peut deviner où l’histoire se dirigera d’ici. En attendant, les lecteurs peuvent consulter les détails complets des sollicitations et le synopsis du tracé ci-dessous:

CAPITAINE MARVEL # 15Date de sortie: 19 février 2020Écrivain: Kelly ThompsonArt par: Lee GarbettCouverture par: Mark Brooks “THE LAST AVENGER” PARTIE 4: MESURES DÉSESPÉRÉES Le capitaine Marvel avait 24 heures pour tuer cinq Avengers – et elle est dangereusement sur le point d’échouer. Le plan de Carol a toujours été vicié, mais à l’approche de la fin du match, ces failles deviennent fatales. Alors que les véritables plans de Vox Supreme pour cinq Avengers morts émergent, il est plus important que jamais que Carol n’échoue pas aujourd’hui.

Captain Marvel # 15 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 19 février 2020.

