Le capitaine Marvel vole le plus grand tour de SHAZAM

Les prochains mois verront des changements majeurs Captain Marvel, qui jouera un rôle plus puissant que jamais avec son natif Kree, dans le cadre de l’événement cosmique Empyre de Marvel. Et dans une tournure trop parfaite pour le croire, sa prochaine transformation est celle qui va choquer ses fans au cœur … comme elle suit l’exemple de DC Shazam. Également connu sous le nom de Captain Marvel original.

La plupart des fans de bandes dessinées se sont habitués à l’histoire étrange des noms des deux héros, Shazam s’appelant à l’origine Captain Marvel avant que les manœuvres légales n’imposent un changement. Mais l’étrange chevauchement dans l’histoire de Marvel / DC a été partagé avec le monde grâce aux deux héros – dans une tournure absurde du destin – qui ont obtenu des adaptations de film à quelques mois d’intervalle. Aussi amusant que cela puisse être de noter les noms, les héros eux-mêmes ont peu de choses en commun: l’un est un soldat cosmique à moitié étranger, l’autre un champion homme-enfant magique. Cela est sur le point de changer lorsque le capitaine Marvel # 20 arrivera en juin, maintenant que la vérité sur la nouvelle équipe de Carol a été confirmée. Qui est prêt pour une NOUVELLE famille Captain Marvel?

La prémisse de base d’Empyre a déjà été confirmée, devrait unir Kree et Skrull sous leur nouvel empereur, Hulkling. Les motivations de l’ancien Young Avenger ne deviendront claires que dans l’histoire elle-même, mais le rôle du capitaine Marvel a déjà été révélé. Apparemment, le puissant Dorrek Supreme a besoin d’un nouvel accusateur suprême et confie à Carol la plus haute autorité légale de son nouvel empire – y compris l’arme universelle montrée entre ses mains. Mais la pochette du capitaine Marvel # 20 a montré que Carol ne serait pas seule, mais amènerait ses amis les plus proches à ses côtés. Et maintenant que nous savons comment, les fans de Shazam vont rire. Jetez un œil à la pochette de Jorge Molina ci-dessous, ainsi que le synopsis complet de l’intrigue:

L’ACCUSER CORPS! Le capitaine Marvel recrute certains de ses plus proches alliés pour percer le mystère de l’arme universelle – et la femme qu’elle est censée accuser. Mais Carol partage-t-elle son pouvoir au moment où elle en aura le plus besoin? Et comment l’Empire uni Kree / Skrull va-t-il réagir face à trois autres Accusateurs HUMAINS?!

Voir War Machine, Spider-Woman et Hazmat (trois des amis les plus proches de Carol) se sont vu confier des uniformes et des armes assortis alors que ses nouveaux accusateurs étaient un plaisir en soi. Maintenant, le synopsis a expliqué leur recrutement, déclarant que Carol “divisera son pouvoir” pour transformer ses amis en super-héros de style similaire. Et cela, plus que tout autre trait de caractère que vous pourriez nommer, est le cœur de la famille Shazam de DC. Techniquement parlant, c’est le “sort secret” qui a fait de Billy Batson le seul champion magique à raconter une histoire. Dans ce cas, Carol passe juste sa magie – désolé, Ultimate Weapon se met sous tension à ses amis, par opposition à ses frères et sœurs nourriciers.

Il y a une chance que cette formulation soit offerte avec un clin d’œil des conteurs, après que Infinity Countdown Prime a récemment suggéré que Shazam est Captain Marvel, sur une Terre parallèle. Et même si un problème ultérieur voyait Iron Man confirmer Shazam dans la réalité de Marvel, il était évident que cette rivalité était amicale. Cela changera-t-il lorsque Carol Danvers commencera à utiliser le sort secret de Shazam pour se donner sa propre famille de héros de même puissance? Nous devrons simplement attendre et voir. Mais espérons tous que Rhodey, Jessica et Jennifer ne deviendront pas des accusateurs en criant “Captain Marvel!” et se faire frapper par la foudre.

Captain Marvel # 20 arrivera à votre librairie de bandes dessinées locale le 20 juin 2020.

