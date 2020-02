le cardan préféré des vidéastes

Avis sur ZHIYUN WEEBILL S.

Comme nous avons maintenant appris à découvrir ensemble, dans le monde de la vidéo, de nombreuses entreprises fournissent des accessoires et équipement pour les experts de l’industrie. Presque tout le monde connaît DJI et nous ne pouvons certainement pas ignorer une marque comme Zhiyun, la société chinoise qui a récemment présenté son cardan portable Weebill S. C’est un accessoire très intéressant et confortable à tenir, et cache en lui-même une série de fonctionnalités et de goodies qui nous ont fait le préférer au DJI Ronin SC. Voyons ensemble ce que Zhiyun Weebill S a dans cette revue.

Description du cardan

Le premier aspect qui attire l’attention en tenant cette Zhiyun Weebill S c’est sa légèreté et son ergonomie, capable d’aller là où d’autres produits similaires pour reflex et sans miroir ne peuvent pas. Par rapport au modèle précédent, les améliorations des matériaux sont impressionnantes, d’autant que le plastique de la poignée et le caoutchouc du trépied sont les mêmes. La présence des crochets de déverrouillage sur les trois axes est également très utile la rotation et le guidon allongé où vous pouvez fixer d’autres accessoires, tels qu’un trépied pour la prise de vue par le bas.

Description des clés physiques du Zhiyun Weebill S

Le système de clés à l’avant de la poignée nous permet d’accéder rapidement et rapidement à tous les réglages du cardan. L’autoréglage vous sera très pratique: en fait, une fois que nous avons stabilisé les trois axes, nous pouvons changer l’objectif ou la caméra et le système il réglera automatiquement la puissance des trois moteurs. L’ergonomie et la sensibilité du joystick sont une note positive heureuse, de sorte que les mouvements d’inclinaison et de panoramique seront vraiment simples, alors qu’ils seront fondamentaux dans prise de vue avec des effets de vertige avec l’appareil photo tournant à 360 °.

Suivi standard, modes à point fixe, etc. ils sont bien évidemment présents, tandis que le système de boutons vous permettra de gérer toutes les fonctions de base et accessoires (comme l’add-on pour monter le smartphone).

On ferme la description avec la clé centrage instantané du cardan, très utile si l’on veut mettre l’appareil photo sur la bulle immédiatement, alors qu’il y en a un roue sur le côté gauche du bras qui est utilisé pour gérer un système de feux et diaphragmes de la marque Zhiyun.

conclusions

Nous avons dit que le Weebill S tient très bien et est très léger, mais après notre test sur le terrain nous ne savions presque pas que nous l’avions avec nous même s’il y avait beaucoup de choses sur le gréement. Il y avait notre appareil photo Sony A6500, les microphones sans fil, l’écran et divers câbles, mais on n’a jamais senti le poids du cardan.

Zhiyun Weebill S est un produit du point de vue de l’utilisation et des fonctions recommandé pour les travaux semi ou complètement professionnels. Il est très bien construit et adhère très bien, les moteurs sont très puissants et il n’y a aucun danger de rester à pied grâce à l’excellente autonomie. Avec un prix de vente inférieur à 400 euros, nous sommes sûrs que nous améliorerons notre productivité.

ZHIYUN WEEBILL S

399,00 euros

Matériaux de construction

8,8 / 10

pro

compacité

prix

poids

Puissance moteur inférieure à 2 kg

Réglage automatique

contre

Difficulté à équilibrer pour les débutants

Puissance moteur supérieure à 2 kg