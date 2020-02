Le cargo Cygnus est enfin lancé sur la station spatiale – .

Le vaisseau spatial cargo Cygnus robotisé de Northrop Grumman est en route vers la Station spatiale internationale après deux reports de lancement.

Le Cygnus a été retiré de l’installation de vol Wallops de la NASA en Virginie à 15 h 21. HE (12 h 21 PT) aujourd’hui au sommet de la fusée Antares de Northrop Grumman. Le lancement a été retardé à deux reprises: la première tentative a été nettoyée il y a six jours en raison d’un problème avec l’équipement de soutien au sol, et une deuxième tentative prévue pour vendredi a été annulée en raison de vents trop élevés de niveau supérieur.

Près de quatre tonnes de charges utiles sont emballées à l’intérieur de l’engin spatial cylindrique – y compris des fruits frais, du cheddar et du fromage manchego, et des bonbons (Skittles, Hot Tamales et Mike et Ike gummies) pour l’équipage de la station spatiale. Parmi les expériences scientifiques à bord se trouve le premier microscope électronique à voler dans l’espace, construit par une startup de Seattle appelée Voxa.

L’arrivée à la station spatiale est prévue pour mardi. L’équipage s’accroche au vaisseau spatial avec le bras robotique de la station et se fixe à son poste d’amarrage, où il restera jusqu’en mai. Cet engin Cygnus a été nommé le S.S.Robert H.Lawrence Jr., en l’honneur du premier afro-américain jamais sélectionné comme astronaute. Lawrence a été tué dans un accident d’avion de 1967 survenu lors de sa formation pour une mission spatiale.