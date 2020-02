Le carnet fou de Rocketbook s’efface comme un tableau noir, et c’est à son prix le plus bas aujourd’hui – .

Nous ne savons pas exactement quel type de magie noire Rocketbook utilise pour créer ses ordinateurs portables réutilisables intelligents Rocketbook. Nous ne sommes pas sûrs non plus de nous en soucier. L’essentiel est que ces cahiers fous ressemblent à des cahiers ordinaires de loin, et vous les écrivez avec des stylos Pilot Frixion qui ressemblent à de l’encre normale. Lorsque vous avez fini d’écrire dans le cahier et que vous avez tout rempli, vous pouvez tout recommencer en essuyant les pages complètement propres avec un chiffon humide! C’est tellement cool, et il est en vente en ce moment sur Amazon au prix le plus bas avec un deuxième mini Rocketbook, deux stylos Pilot Frixion et deux chiffons.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Plus de gaspillage de papier – Ces cahiers peuvent être utilisés à l’infini en les essuyant avec un chiffon humide

Diffusez vos notes manuscrites sur les services cloud populaires tels que Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneNote, Slack, iCloud, e-mail et plus encore en utilisant l’application gratuite Rocketbook pour iOS et Android

Attendez 15 secondes pour que l’encre de tout stylo, marqueur ou surligneur Pilot Frixion sèche pour qu’elle se colle à nos pages spécialisées

La technologie d’IA sophistiquée vous permet d’utiliser les titres intelligents, la recherche intelligente et la transcription des e-mails de Rocketbook pour nommer et rechercher plus facilement vos notes

Comprend 1 bloc-notes Rocketbook Core (anciennement appelé Everlast) de taille exécutive (6 ″ x 8,8 ”), 1 mini-bloc Rocketbook Core (Everlast) (3,5 ″ x 5,5 ″), 2 stylos Pilot Frixion et 2 chiffons en microfibre. Le paquet de note peut refléter «Everlast»

