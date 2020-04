Le casque VR actif le moins cher pourrait être l’outil de travail à distance parfait

Casque VR Royole Moon – 390,04 USD sur AliExpress

Cet impressionnant casque de réalité virtuelle pourrait s’avérer l’outil parfait pour les travailleurs à distance qui souhaitent se protéger de la distraction – et il est également très abordable. L’écran gargantuesque et la suppression efficace du bruit permettent aux utilisateurs de bloquer presque entièrement le monde extérieur.

Cela fait trois ans que Royole, une entreprise chinoise peu connue, a séduit la foule à Las Vegas avec son casque révolutionnaire de réalité virtuelle (VR) tout-en-un, le Royole Moon.

L’appareil possède de superbes fonctionnalités qui pourraient en faire l’outil parfait pour le travail à distance, et il est actuellement en vente en liquidation pour un peu plus de 390 USD sur AliExpress (environ 315 GBP / 640 AUD).

Deux écrans AMOLED avancés se combinent pour produire un gigantesque écran courbe virtuel de 800 pouces. La Lune affiche du contenu en résolution Full HD 1080p, à plus de 3000 pixels par pouce, avec un rapport de contraste ultra-élevé de 10000: 1 et un taux de réponse d’image extrêmement rapide de 60 Hz.

Le Royale Moon dispose d’une annulation active du bruit, réduisant le son externe de 92% (ou 22 dB) et isolant les utilisateurs de leur environnement. Cela signifie que les utilisateurs peuvent se plonger entièrement dans une présentation, un document de travail ou une vidéo sans distraction – bien que cela puisse être un peu intimidant pour les personnes claustrophobes.

Le casque prend en charge la connexion Wi-Fi, Bluetooth et HDMI à partir de smartphones, consoles de jeux, PC, ordinateurs portables et plus encore. Il est également livré avec 2 Go de mémoire et 32 ​​Go de stockage pour enregistrer vos films, vidéos, images et audio préférés directement sur l’appareil.

En ce qui concerne les mises en garde, le casque fonctionne malheureusement sur une fourche propriétaire d’Android, par opposition à une version stock. Sa batterie est suffisamment pratique mais s’appuie sur un port microUSB pour se charger, et il n’y a pas non plus de slot microSD pour de la mémoire supplémentaire.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.