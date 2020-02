Le casting de Witcher pour la saison 2 a été officiellement annoncé

La saison 2 de The Witcher a officiellement commencé sa production et a annoncé sa distribution complète pour la deuxième année de l’émission, qui fera ses débuts sur Netflix en 2021. Certaines des fuites de casting que nous avons vues lors des tournées des dernières semaines ont été confirmées .

Tout d’abord, les nouveaux personnages. Kristofer Hivju de Game of Thrones rejoindra le spectacle en tant que Nivellen, avec Yasen Atour comme Coen, Agnes Bjorn comme Vereena, Paul Bullion comme Lambert, Thue Ersted Rasmussen comme Eskel, Aisha Fabienne Ross comme Lydia et Mecia Simson comme Francesca.

Il n’y a aucun signe de Vesemir, au cas où vous feriez campagne pour le casting de Mark Hamill dans la série. Il est possible que le mentor Witcher soit sauvé pour une prochaine saison.

À la tête du casting de retour, il y a bien sûr Geralt de Henry Cavill, ainsi que Freya Allan en tant que Ciri et Anya Chalotra en tant que Yennefer. Parmi les personnages de retour notables figurent Triss (Anna Shaffer) et, Dieu merci, Jaskier (Joey Batey). Eamon Farren revient en tant que Cahir. D’autres visages familiers de la première saison incluront Tissaia, Filavandrel, Stregobor, Artorius, Sabrin, Murta, Yarpen Zigrin et Instredd. Vous vous souvenez de tous ces noms, non?

Une longue attente

La saison 2 durera encore huit épisodes et sera dirigée par Stephen Surjik (épisodes un et deux), Sarah O’Gorman (deux et trois), Ed Bazalgette (cinq et huit) et Geeta V Patel (six et sept).

Nous ne pouvons pas attendre. The Witcher était l’une des meilleures émissions de l’année dernière et un énorme succès pour Netflix, avec 76 millions de foyers regardant au moins quelques minutes de l’émission. Cela l’a mise sur le point d’être la plus grande première saison du service de streaming pour un original.

Il n’y a pas de date fixe pour la saison 2 – nous savons juste que cela arrive en 2021.