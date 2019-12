Le centre commercial de la région de Seattle utilise une technologie de stationnement pour permettre aux acheteurs de vacances de dernière minute d'accéder aux meilleurs espaces – .

Plutôt que de passer du temps à chercher ou à concurrencer d'autres conducteurs pour les meilleures places de stationnement au centre commercial, les acheteurs pressés par le temps pendant les derniers jours de la saison des Fêtes pourraient vouloir profiter d'une solution technologique pour réserver des espaces de choix.

MyPark, basé à Miami, fournisseur de solutions de stationnement avec application, s'est associé à Westfield Southcenter, un centre commercial au sud de Seattle.

Le service a été lancé jeudi et permet aux utilisateurs de réserver l'un des 18 espaces dans ce qui est considéré comme un emplacement clé. Le coût est de 3 $ pour les deux premières heures et de 3 $ pour chaque heure supplémentaire. Dans l'application iOS ou Android, les utilisateurs s'enregistrent, puis remplissent où et quand ils veulent se garer. À l'espace réservé, le conducteur appuie sur «Laissez-moi entrer» dans l'application et un appareil sur la place de parking s'abaisse pour permettre à un véhicule de s'arrêter.

Les emplacements Southcenter sont:

Section A, six espaces (près de Sears)

Section B, cinq espaces (près de Trapper’s Sushi Co.)

Section C, sept espaces (près du restaurant mexicain de Moctezuma)

Le centre commercial rejoint 30 autres États-Unis qui utilisent la technologie. Regardez comment cela fonctionne ici:

