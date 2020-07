Le Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson supprime 76 emplois et supprime 81 postes ouverts, invoquant le ralentissement

Le siège du Fred Hutchinson Cancer Research Center dans le quartier de South Lake Union à Seattle. (Photo de Fred Hutch)

Mise à jour avec confirmation de Fred Hutch et détails supplémentaires.

Le centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson de Seattle supprime plus de 70 emplois, soit environ 2% de ses effectifs de plus de 3 000 personnes, a appris ..

Dans des messages internes sur les suppressions d’emplois, les responsables de Fred Hutch citent l’impact du ralentissement économique sur le budget de l’institution de recherche. Les licenciements occupent des postes non scientifiques, ce qui réduit les implications pour ses principales initiatives de recherche.

Dans un communiqué mardi matin, suite à ce rapport, Fred Hutch a confirmé qu’il procédait à 76 licenciements de son campus de South Lake Union, et supprimait également 81 postes vacants.

« Les licenciements interviennent après une série de mesures de réduction des coûts mises en œuvre depuis mars », indique le communiqué. «Ces dernières mesures visent à réduire le manque à gagner prévu de près de 50 millions de dollars au cours des 12 prochains mois en raison de la volatilité accrue des sources de revenus variables, notamment la philanthropie et les revenus de placements. Bien que le pourcentage de postes concernés soit inférieur à 5% de l’effectif global du centre, les licenciements proviennent tous de la division administrative du centre. »

Ces initiatives antérieures de réduction des coûts comprenaient la limitation des dépenses en consultants et fournisseurs, la restriction de l’embauche, l’élimination des augmentations de salaire pour le prochain exercice et la réduction des salaires des cadres de 5%, a déclaré Fred Hutch dans le communiqué. Les dirigeants ont également renoncé à une rémunération variable représentant jusqu’à 20% de leur salaire de base 2020.

Le Dr Thomas Lynch est président du Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson depuis février. (Photo de Fred Hutch)

«Ce sont déjà des temps exceptionnellement difficiles, et ces licenciements ajoutent à la douleur et au profond sentiment de perte, en particulier pour les collègues qui nous quittent aujourd’hui», a déclaré le Dr Thomas Lynch, président de Fred Hutch, dans un message électronique aux employés. (Message complet ci-dessous.)

Fred Hutch a déclaré des revenus d’exploitation de 714 millions de dollars au cours de son exercice 2019, dont 56% provenaient de contrats et de subventions gouvernementales, 16% de dons et de dons philanthropiques et 6% de revenus de placements. L’organisation, âgée de 44 ans, est classée au premier rang des financements des National Institutes of Health parmi tous les centres de recherche indépendants américains.

L’institution est une centrale des sciences de la vie et de la biotechnologie dans la région de Seattle, qui est à l’origine de nombreuses startups et fournit les fondements scientifiques de grandes entreprises, notamment Adaptive Biotechnologies et Juno Therapeutics.

En plus des principales initiatives de recherche sur le cancer de Fred Hutch, les scientifiques de sa division des maladies infectieuses sont devenus des chefs de file dans les efforts pour comprendre, suivre et réduire la propagation du COVID-19 au milieu de la pandémie mondiale.

Lynch, un vétéran de la recherche sur le cancer, a rejoint Fred Hutch il y a cinq mois en tant que nouveau président et directeur. La semaine dernière, Fred Hutch a nommé un nouveau président du conseil d’administration et a apporté d’autres changements à son conseil d’administration. Les changements coïncident avec la fin du 30 juin de l’exercice 2020 de l’institution.

Séparément, Fred Hutch a licencié 14 personnes dans le cadre d’une restructuration plus large de ses initiatives internes de science des données en mars, mais a déclaré que la décision était en préparation depuis quelques mois et n’était pas liée aux retombées économiques de la crise COVID-19.

Les licenciements annoncés aujourd’hui sont d’une ampleur similaire aux coupes opérées par Fred Hutch en avril 2009, alors que l’impact économique de la récession s’installait.

Voici le texte intégral du message de Lynch aux employés de Fred Hutch.

Aujourd’hui marque une journée difficile pour notre communauté Fred Hutch.

Comme vous le savez, Fred Hutch n’est pas à l’abri des impacts financiers de la pandémie COVID-19. Malgré nos efforts à l’échelle du centre pour réduire les dépenses, nous n’avons pas été en mesure de couvrir entièrement un manque à gagner prévu de près de 50 millions de dollars. Afin de poursuivre notre quête de remèdes contre le cancer et les maladies virales, nous avons informé aujourd’hui 76 employés de leur mise à pied. Nous supprimons également 81 postes ouverts.

Ce sont déjà des temps exceptionnellement difficiles, et ces licenciements ajoutent à la douleur et au profond sentiment de perte, en particulier pour les collègues qui nous quittent aujourd’hui.

Bien que les effets de ces étapes soient ressentis par tous les membres de l’organisation, les mises à pied et les postes supprimés se trouvent tous dans notre division administrative. Tous les rôles concernés sont financés non pas par le soutien direct des subventions, mais par d’autres sources de revenus, y compris les installations et les revenus administratifs provenant des subventions, de la philanthropie et des revenus d’investissement. Ces sources de revenus sont affectées par le ralentissement économique lié à COVID-19 et restent incertaines tant que la volatilité se poursuit.

Nous avons pris la décision extrêmement difficile de mettre en œuvre des licenciements uniquement après avoir adopté une série d’autres mesures de réduction des coûts et évalué minutieusement une gamme d’options supplémentaires. Notre approche de la planification budgétaire tout au long de cette pandémie a consisté à soutenir la recherche de Fred Hutch en utilisant les ressources dont nous disposons de la manière la plus efficace. Les mesures que nous avons prises, y compris la réduction d’effectifs aujourd’hui, visent toutes à préserver la force de notre science et notre capacité à remplir notre mission à long terme.

Chaque employé mis à pied aujourd’hui recevra une trousse de transition qui comprend une indemnité de départ, la continuation des prestations de santé pour ceux qui utilisent nos prestations, et un certain nombre d’autres services, y compris un soutien à la recherche d’emploi. Nous veillerons également à ce que tous les employés qualifiés et concernés qui sont intéressés par des postes qui s’ouvriront au centre à l’avenir soient interrogés pour ces postes.

À ceux qui partent, nous sommes reconnaissants de votre passion, de votre dévouement et de tout ce que vous avez apporté à notre communauté Hutch et à notre mission. Vous êtes nos collègues et amis et vous nous manquerez.

Pendant mon peu de temps ici, j’ai été frappé par le profond soin et la préoccupation des employés de Hutch les uns pour les autres. Je sais que vous continuerez à vous soutenir mutuellement.

Aussi difficiles que soient ces décisions, notre intention est de faire en sorte que le Hutch rebondisse rapidement lorsque la situation économique s’améliore, et nous continuerons à faire avancer le travail de sauvetage du centre alors même que nous affrontons les pertes et que nous surmontons les défis présentés par cette crise mondiale.

Je reste déterminé à vous tenir informé et je consacrerai notre mairie cet après-midi à discuter des nouvelles d’aujourd’hui et à répondre à vos questions.

Merci encore pour votre compassion, votre travail acharné et votre engagement envers la science de Hutch, notre communauté et notre mission.