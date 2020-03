Le centre d’histoire de DC voit le nombre de visiteurs multiplié par cinq après la restauration de la bibliothèque Apple Carnegie

L’investissement d’Apple dans la préservation et l’éducation de Washington D.C.a déjà un impact sur la communauté et les générations futures d’historiens. La Société historique de Washington, DC a annoncé aujourd’hui dans un bulletin électronique que son centre d’histoire de DC avait accueilli près de 60 000 visiteurs depuis la restauration de la bibliothèque Apple Carnegie en mai 2019. Ce nombre représente une augmentation de cinq fois le nombre de visiteurs par rapport à la dernière fois que le bâtiment était fonctionnel en 2016.

L’annonce d’aujourd’hui coïncide avec la nomination de Laura Bower Hagood au poste de directrice générale de la société historique. Hagood a été vice-président du développement du National Building Museum et espère maintenant développer le DC History Center dans sa maison récemment rénovée à l’étage supérieur de la bibliothèque Apple Carnegie.

La restauration par Apple de la bibliothèque Carnegie en 2019 a permis à la société historique et à un Apple Store phare avec la programmation vibrante Today at Apple de coexister dans le même espace, mêlant histoire et technologie d’une manière nouvelle. Bien que l’idée non conventionnelle ait soulevé plus que quelques sourcils inquiets, Apple a largement discrédité toutes les craintes concernant l’avenir de la bibliothèque en réactivant un espace qui était auparavant oublié et sous-utilisé.

Des événements comme le StoryMakers Festival – une série de sessions créatives de 6 semaines – et les événements du dimanche de septembre dernier à Carnegie pour la DC Design Week ont ​​montré comment un partenariat civique peut créer de nouvelles opportunités pour la communauté. Événements DC a coordonné une diffusion en direct en plein air de la Coupe du monde féminine. En août dernier, la bibliothèque de recherche Kiplinger a rouvert ses portes avec un accès aux services d’archives. Apple a fait sa part pour sensibiliser à l’espace restauré en invitant des stars comme Oprah et Khalid à engager la communauté.

Les expositions et la boutique de cadeaux du DC History Center sont libres d’entrer et d’ouvrir au public du mardi au dimanche.

