le centre d’information simplifie les recherches du Coronavirus

Google a lancé un centre de recherche prometteur qui permet de rechercher des informations vérifiées sur le nouveau coronavirus un peu moins difficile. Comme la situation évolue constamment dans le monde et varie d’une région à l’autre, Google offre un accès facile à information de l’autorité sanitaire ainsi que de nouvelles données.

Le hub s’affiche lorsque vous recherchez “Coronavirus” ou “COVID-19” sur Google, les deux sur appareils meubles que bureau. Collecte des informations deOrganisation mondiale de la santé, vous connecte aux autorités sanitaires locales et organise tout ce que vous devez savoir dans différentes catégories.

Google: comment le centre d’information sur le coronavirus est organisé

Vous en verrez un aperçu complet aux côtés de catégories axées sur les symptômes, les traitements et les mesures préventives. Comprend une variété de comptes gazouillement organisations civiques locales et autorités sanitaires. Vous aurez également une section qui met en évidence certains des questions les plus courantes sur la maladie. Il existe également une catégorie de statistiques qui indique le nombre de cas confirmés, décès et récupérations par pays. La fonctionnalité a été lancée en anglais aux États-Unis, mais Google indique qu’elle prévoit d’étendre sa portée à d’autres pays et de la rendre disponible dans d’autres langues prochainement.

En plus du nouveau hub, Google en a également lancé un nouveau Portail COVID-19 aux États-Unis (donc en anglais). Il présente toutes les informations du centre de recherche, mais il peut également être utilisé pour trouver des informations basées sur l’état, des conseils de sécurité et de prévention et des tendances de recherche liées à la pandémie. Google prévoit également de le rendre disponible dans plusieurs langues et régions à l’avenir, ce qui signifie, espérons-le, des ressources localisées pour chaque pays qu’il atteint.