Le centre technologique de Seattle se calme alors que les entreprises ont du mal à faire face aux effets du COVID-19 – .

Les rues autour du campus d’Amazon dans les quartiers Denny Regrade et South Lake Union de Seattle étaient exceptionnellement calmes jeudi. (Photo . / Kurt Schlosser)

En semaine, dans le quartier de South Lake Union, le centre technologique le plus achalandé de Seattle grouille de circulation à pied, à vélo et en voiture alors que les travailleurs se déplacent entre les bâtiments d’Amazon, Facebook, Google et d’autres entreprises.

Jeudi, à l’heure du déjeuner, les rues et les restaurants étaient étrangement vides à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Avec des milliers de travailleurs de la technologie et d’ailleurs chargés de travailler à domicile, le calme s’étend à travers «l’Amazonie», couvrant des dizaines de pâtés de maisons de la limite nord du centre-ville de Seattle jusqu’à la rive sud du lac Union.

Les files d’attente des camions de nourriture garés dans les rues étaient inexistantes et dans les cafés, cafés et restaurants normalement bondés, les tables vides étaient à l’ordre du jour.

Un seul camion de nourriture est stationné à South Lake Union. (Photo . / Kurt Schlosser)

«C’est un bon endroit quand il y a des humains ici-bas. Le manque d’humains fait mal », a déclaré Nicholas Robinson, directeur de Brave Horse Tavern, alors qu’il était assis dans le restaurant pour la plupart vide sur son ordinateur portable.

Situé sur Terry Avenue North, entouré d’immeubles de bureaux d’Amazon, Brave Horse est l’un des 12 restaurants appartenant au célèbre chef de Seattle Tom Douglas qui fermera ses portes pour les huit prochaines semaines.

L’équipe de Douglas prend une mesure radicale, touchant environ 800 travailleurs, pour faire face à une baisse de 90% des ventes depuis l’épidémie de coronavirus. Il promet de réembaucher tous les employés lorsque les restaurants reviendront, a rapporté le Seattle Times.

Une foule de déjeuner léger à l’intérieur de Brave Horse Tavern, qui fermera avec d’autres restaurants Tom Douglas, pendant huit semaines. (Photo . / Kurt Schlosser)

La douleur de Douglas se fait sentir dans le quartier et la ville. Le site Web de recommandations commerciales Fresh Chalk a rapporté jeudi que COVID-19 «tuait les petites entreprises de Seattle». Une enquête réalisée par le site a révélé que 80% des entreprises ont vu une baisse de la demande, et la fermeture se profile pour 35%.

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a annoncé les mesures qu’elle prenait jeudi, notamment la création d’un fonds de 1,5 million de dollars pour investir directement dans les petites entreprises touchées.

“Nos petites entreprises ont été dévastées ces dernières semaines, et nous savons que la crise se fera sentir pendant des mois”, a déclaré Durkan en décrivant ses efforts pour faire “tout ce qui est possible pour les maintenir à flot pendant ce moment sans précédent de l’histoire”.

Le stand de banane omniprésent d’Amazon a disparu pour l’instant. (Photo . / Kurt Schlosser)

Un acheteur se rend dans un magasin Amazon Go situé au pied de l’un des bâtiments de l’entreprise. (Photo . / Kurt Schlosser)

À South Lake Union, les petites entreprises de 5 à 50 employés représentent 85% des entreprises de la communauté et représentent plus de 7 500 employés, selon Danah Abarr, directrice exécutive de la SLU Chamber.

Les entreprises qui dépendent de revenus quotidiens pouvant aller de 500 $ à 3 500 $ par jour ont déclaré une baisse de 80 à 90% de leurs ventes et font face à un énorme fardeau financier.

“Il n’y a tout simplement aucun moyen pour une petite entreprise de traverser cette tempête sans un soulagement immédiat du financement”, a déclaré Abarr, notant que beaucoup attendent avec impatience la possibilité de demander de l’aide grâce à un fonds de secours aux petites entreprises de 5 millions de dollars mis en place par Amazon pour aider ceux autour de ses bureaux.

«Cette crise ferme littéralement notre quartier et notre ville», a-t-elle déclaré.

Un promeneur de chien seul utilise le parc près des sphères sur le campus du siège social d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

La SLU Chamber travaille sur des campagnes de sensibilisation auprès des résidents locaux pour encourager le soutien aux entreprises grâce à des services de livraison, des cartes-cadeaux et des achats en ligne.

Alors que la disparition de quelque 50 000 employés d’Amazon est le signe le plus visible des politiques de travail à distance qui ont été mises en place, Abarr souligne que d’autres grands et petits employeurs de la région suivent les mêmes directives.

«La SLU Chamber fonctionne à partir d’un WeWork local qui abrite des centaines de petites entreprises et d’employés; récemment, le bâtiment est presque vide », a-t-elle déclaré. «Ce n’est pas un problème sur Amazon, c’est un problème à l’échelle de la communauté, car la majorité de tous nos employés travaillent maintenant à domicile.

Shake Shack près d’Amazon est normalement plein et dispose d’une ligne à la porte. (Photo . / Kurt Schlosser)

Sophia Vargas travaille à l’intérieur du camion à pizza qu’elle gare à South Lake Union. (Photo . / Kurt Schlosser)

La lutte est particulièrement évidente pour les fournisseurs de nourriture qui survivent grâce aux revenus du déjeuner des employés qui sortent des immeubles de bureaux.

Sur Boren Avenue North, deux camions de nourriture étaient stationnés jeudi dans une zone qui en attire normalement huit ou dix.

Sophia Vargas gère et conduit un camion au jour le jour pour Delfino’s Pizza, et elle se gare au même endroit une fois par semaine près d’Amazon, de 11 h à 14 h. Elle a dit que la chute des affaires a été assez grave.

“Il y a beaucoup de camions manquants”, a expliqué Vargas. “Nous avons généralement des gens qui attendent et au moins la moitié de ces billets seront remplis de billets”, a-t-elle déclaré en pointant l’intérieur de la cuisine du camion.

“Je pense que la partie la plus étrange est tout simplement de ne pas voir de gens dans les rues”, a-t-elle ajouté.

Les travailleurs de la construction sont toujours en vigueur à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dans la rue, au camion de nourriture Tha-U-Up sur la rue Thomas, un travailleur du nom de Jimmy servait un client à un endroit où la ligne du déjeuner s’étend généralement jusqu’au coin. Le chiffre d’affaires a baissé de plus de 70%.

Jeudi, le camion avait servi environ 13 personnes et les ouvriers du bâtiment construisant les prochains bureaux et immeubles à appartements d’Amazon s’arrêtaient toujours, sans attendre normalement 15 minutes pour se nourrir.

“Ça a vraiment été effrayant”, a déclaré Jimmy. “C’est une ville fantôme.”

Le campus de South Lake Union de Google a été déserté jeudi. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les bureaux de Facebook à South Lake Union. (Photo . / Kurt Schlosser)

L’une des plus récentes tours d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

La tour du jour 1 et les sphères. (Photo . / Kurt Schlosser)

Immeuble de bureaux Rufus calme d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le sous-étage des sphères est fermé au public. (Photo . / Kurt Schlosser)