Le champion du monde ROH PCO sait comment ramener l’honneur à la lutte

Bien qu’il soit maintenant dans la cinquantaine, le PCO de Ring of Honor est au sommet de son art en ce moment, même s’il a eu une très longue carrière dans la lutte professionnelle. Et maintenant qu’il est champion du monde, le lutteur légendaire veut rehausser le sport, et il a quelques idées sur la façon de le faire.

Entre la WWE, AEW, ROH, TNA et les promotions non télévisées, il y a beaucoup de choix dans la lutte en ce moment. Beaucoup ont appelé cette époque une renaissance indépendante. Cependant, il y a ceux qui pensent que le sport a perdu le contact avec les fans. PCO est impliqué dans la lutte professionnelle depuis la fin des années 80, mais sa carrière a vraiment débuté en 1994 quand il s’est joint à la WWE en tant que membre de l’équipe d’étiquette The Quebecers. Considérant qu’il est impliqué dans le sport depuis trois décennies, il a vu une baisse récente de l’attrait du public dans la lutte.

Crédit photo: Ring of Honor

“Nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous avons [to] créer un attachement avec le spectateur, avec le personnel et ce qui se passe dans le ring “, a déclaré le BCP à GameSpot.” Vous devez avoir plus d’exposition, et vous devez créer ce lien avec la foule. Ils doivent vous voir, s’attacher au personnage et au lutteur. Vous voulez que le public [to] s’impliquer avec le personnage, s’impliquer émotionnellement dans ce que nous faisons. Je pense que l’évolution [of wrestling] est super, mais nous devons continuer à faire évoluer les fans émotionnellement. “

“C’est la chose qui manque peut-être maintenant. Parce que la lutte est populaire et puis il y a plus d’entreprises de lutte qui paient beaucoup d’argent aux lutteurs. On dirait que l’entreprise est très, très saine en ce moment. Elle est en bon état. Nous avons besoin pour créer quelque chose qui est très fou. Une atmosphère folle, où ils coupent l’électricité ou les lumières, où vous entrez et vous séparez de quelque chose qui vous donne la chair de poule du début jusqu’à la fin, et que vous êtes dans quelque chose de très spécial. Je pense que nous avons senti que dans l’industrie avec [Hulk] Hogan, avec Steve Austin, avec The Rock, avec le NWO. Je pense que nous devons recréer une atmosphère comme ça. C’est mon but.”

Le BCP a déjà mis ses paroles en pratique. Lors du crossover NJPW / ROH, G1 Supercard, au printemps 2019, le BCP a eu une entrée extrêmement élaborée avec une chaise électrique. De plus, son personnage de Frankenstein est l’un des plus intéressants actuellement dans la promotion. En ce qui concerne ROH, il est sur la bonne voie pour ramener quelque chose de spécial à la lutte.

Lors du prochain événement ROH Free Enterprise, le 9 février, le BCP se joindra à son collègue Marty Scurll, membre de Villain Enterprises, pour affronter Rush et le champion du monde NWA Nick Aldis dans l’événement principal du PPV. Le PPV est gratuit à diffuser pour les membres HonorClub.