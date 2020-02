Le chanteur masqué Frog Clue Egg de Pâques se moque des fans obsessionnels

Les gens derrière Le chanteur masqué ont eu leur travail coupé pour eux par des fans déterminés qui ont réussi à découvrir tous les indices, peu importe à quel point ils les rendent difficiles. Cette fois, cependant, ils ont décidé de s’amuser un peu avec.

Les fans utilisent la technologie pour aider à découvrir les indices depuis le premier jour. Cela a rendu presque impossible pour la série de garder les fans dans le noir pendant longtemps concernant l’identité des célébrités. Dans un monde où Google peut aider à lier le moindre détail à un nom célèbre, le travail du fabricant d’indices semble presque impossible. Au cours des saisons passées, des personnes ont même inversé le processus audio utilisé pour déguiser les voix. Cette saison, des amis et des membres de la famille sont venus nous donner des indices dans l’espoir de rendre les choses encore plus difficiles. Ils ont commencé à ajouter de plus en plus d’indices de hareng rouge qui envoient les fans dans une chasse aux oies sauvages pour les distraire de l’indice le plus important. Tout cela s’est transformé en un jeu de chat et de souris plutôt divertissant entre les créateurs de la série et les fans qui continuent d’augmenter son niveau de complexité.

Cette semaine, un œuf de Pâques a été planté spécialement pour les fans les plus obsédants, les fabricants d’indices ont fait un peu de pêche à la traîne. Pendant le paquet d’indices de Frog, il y avait un journal appelé The Daily Ribbit qui n’a clignoté que pendant quelques secondes avec divers titres liés à Frog. Une seule histoire complète était visible et seulement pendant une fraction de seconde. En prévision de la probabilité que de nombreux fans très concentrés gèlent l’image pour essayer de lire les petits caractères, ils se sont assurés de ne pas décevoir. Alors que l’article commençait par une histoire apparemment innocente sur une grenouille, il s’est arrêté au milieu pour s’adresser directement aux fans en disant “..mais sérieusement, est-ce que vous lisez tout cela? Avez-vous fait une pause sur moi? Espérez-vous plus d’indices ? ” Il a continué à raconter des blagues, mais la blague ultime concernait la personne qui était venue chercher des indices.

Le journal qui est vu dans l’indice se lit comme suit:

“TOAD’S CRAZY RIDE COMMENCE! Donc il y avait ce têtard qui nageait juste en faisant son truc de têtard, pensant” hey la vie est plutôt bonne! Qui a besoin de jambes de toute façon? “Puis un jour, il nageait près d’un fer à cheval et a dû se sentir chanceux. Il a agité sa petite queue de poisson et a nagé plus vite que jamais et la métamorphose a commencé en un clin d’œil de grenouille. Adieu queue, bonjour jambes! “Quelles sont ces choses spongieuses étranges dans mon corps? Oh, poumons! Cool! “Le têtard est devenu une grenouille, mais sérieusement, est-ce que vous lisez tout cela? Avez-vous fait une pause sur moi? Espérez-vous plus d’indices? Ou devrais-je dire sauter pour plus d’indices? Eh bien voici une blague de grenouille: Pourquoi les grenouilles si heureux? Parce qu’ils mangent tout ce qui les dérange! Hahaha. Désolé, ce n’était pas un indice mais j’espère qu’il y a un enfant dans la pièce pour en profiter. Je suis impressionné que vous lisiez encore ces petits caractères. Retour à la grenouille, il a vraiment eu un tour sauvage sauvage. Bien qu’il ait eu quelques habitudes alimentaires intéressantes et je ne parle pas seulement de manger sur les mouches. Au fait, avez-vous vu des vidéos de grenouilles au ralenti utilisant leur langue? Assez fascinant. D’accord, vous ‘ai fait jusqu’ici – je vais juste vous dire que le têtard qui est devenu la grenouille est la célébrité que nous connaissons et aimons tous et qui s’appelle “

Les fans ont apprécié la blague et beaucoup de ceux qui l’avaient interrompue en direct se sont moqués d’eux-mêmes et à quel point tout le monde est devenu fou à la recherche d’indices. C’était une lecture amusante, mais tout le monde s’est rapidement mis au sérieux de trouver des indices réels. Il semble que le consensus général en ligne soit qu’ils font un excellent travail pour rendre les indices plus difficiles et plus vagues. Cependant, avec ou sans les indices, certaines voix sont tout simplement trop reconnaissables. Au-delà des voix, beaucoup ont identifié des célébrités dans la façon dont elles se déplacent ou se portent sur scène. Cela signifie que The Masked Singer devra continuellement améliorer son jeu s’il veut que les révélations soient une surprise.

Vont-ils trouver un moyen de bloquer les masses? Quels nouveaux trucs et plaisanteries potentielles ont-ils dans leurs manches pour les semaines à venir? Personne ne sait avec certitude, mais la réalité est que garder ces identités secrètes est un travail difficile lorsque des millions de téléspectateurs essaient de contrecarrer vos efforts. Les fans ne semblent pas s’en préoccuper d’une manière ou d’une autre. Il est tout aussi amusant de voir vos soupçons confirmés par la révélation que d’être choqué. Et rien ne semble ralentir cette émission à succès qui fait que tout le monde parle et spécule, en ligne et en personne, de la minute où une émission se termine jusqu’au début de l’émission de la semaine prochaine. Le chanteur masqué fait appel à l’espion en chacun de nous.

