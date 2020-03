Le chanteur masqué: qui est Night Angel? Identité confirmée

Le chanteur masqué le championnat du groupe C est à quelques jours et les fans essaient toujours de trouver l’identité de leurs artistes préférés. Qui est Night Angel et les indices soutiennent-ils la prédiction précédente ou indiquent-ils quelqu’un de nouveau?

La prédiction pour Night Angel, de sa première performance, a été la star de The Real Housewives of Atlanta Kandi Burruss. Alors que Burruss elle-même est restée silencieuse sur les rumeurs, ses fans ne l’ont pas fait. Ses fans étaient certains de reconnaître sa voix et pendant des semaines, les indices se sont alignés pour suivre cette théorie. Cette semaine, elle a obtenu sa place dans le championnat du groupe C avec une performance phénoménale de la chanson de Lady Gaga “Million Reasons”. Alors que les fans sont restés constants sur le fait qu’il s’agit de l’ancien membre du groupe Xscape, les panélistes n’ont pas semblé avoir reçu la note de service et sont venus avec des suppositions comme Sia, Regina King, Taraji P Henson et même Jessica Simpson. Le nouveau paquet d’indices, cependant, a clairement aidé à confirmer qu’il s’agit de Burruss sous ce masque.

Le premier des nouveaux indices est venu lorsque Night Angel a décrit avoir été perdu dans la foule alors qu’il était entouré d’autres anges. Les téléspectateurs ont vu trois autres anges nocturnes. Kandi était célèbre dans le groupe de filles Xscape qui avait deux autres membres. Il y avait une cruche de thé qui pouvait indiquer qu’elle venait du Sud ou tout le thé renversé sur RHOA. Il y avait un château et une baie montrés, ce qui est encore une autre référence au restaurant que Burruss possède car il est situé dans le quartier de Castleberry Hill. Il y a eu un commentaire sur la façon dont elle a construit un empire. Alors que certains ont pris cet indice pour signifier l’Empire du spectacle, dans ce cas, il s’agissait de construire un empire littéral. Buruss en a certainement construit un et Internet regorge d’articles, en particulier sur la façon dont elle a construit cet empire. Enfin, elle a évoqué son destin en la ramenant sur scène. Burruss a écrit plusieurs articles pour le groupe de filles Destiny’s Child.

Le forfait de la première semaine a montré un motel se concentrant spécifiquement sur les portes des chambres 4,5 et 6. Burruss a fait une chanson avec la chanteuse Solé intitulée “4,5,6”. À l’intérieur des portes se trouvaient diverses scènes. L’un des plus grands indices liés à la star de Real Housewives était quatre femmes âgées avec des armes. Burruss possède un restaurant à Atlanta appelé Old Lady Gang. Le paquet d’indices se concentrait également sur une clé de chambre avec le numéro 2 qui correspond au moment où elle a rejoint la franchise Real Housewives. Buruss a rejoint The Real Housewives of Atlanta lors de sa deuxième saison. La scène de la fête dans la dernière chambre du motel ferait référence à la chanson “Tardy for the Party” des autres Real Housewives de la star d’Atlanta Kim Zolciak, que Burruss a co-écrite.

Avec l’habileté et la popularité de Night Angel, elle est une chaussure pour le super neuf. Il est peu probable qu’elle aille bientôt. Cependant, cette semaine nous donnera un nouvel ensemble d’indices qui seront probablement en mesure de convaincre quiconque est toujours sur la clôture que Night Angel est en fait, Kandi Burruss. Plus important encore, nous avons une autre performance céleste à apprécier. Pour tout nouveau spectateur de quarantaine, nous vous souhaitons la bienvenue. Le chanteur masqué a quelque chose pour tout le monde.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.