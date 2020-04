Le chanteur masqué révèle l’identité du tigre blanc en tant que …

Le White Tiger a été le premier à être éliminé du Super 9 le Le chanteur masqué Mercredi, et sans surprise, il s’agissait de l’ancien ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski.

Le Gronk était l’un des personnages les plus faciles à choisir. Les indices nous ont amenés à croire que c’était l’athlète excentrique. Il était facile de détecter son accent Buffalo à partir de sa voix chantante, et ses mouvements de danse étaient incontestablement Gronk. Le triple champion du Super Bowl avec les Patriots s’est retiré de la NFL après la saison 2018-19 à un âge relativement jeune, citant des blessures tenaces comme raison de quitter la ligue. Il est également un fêtard connu et refuse rarement une chance d’être sous les projecteurs. Le chanteur masqué était l’occasion idéale pour Gronk de continuer à profiter de la vie en tant que vétérinaire à la retraite. Malheureusement pour Gronkowski, son mandat dans The Masked Singer n’a pas abouti à un championnat. Il était dans les trois derniers avec Rhino et Banana. La juge Jenny McCarthy a dit des trois derniers: “C’est comme essayer de choisir votre crème glacée préférée. Toutes les glaces sont bonnes.”

Avant que Gronkowski ne soit révélé au public, les juges ont tenté de savoir qui ils pensaient être le Tigre blanc. Robin Thicke et McCarthy ont tous deux bien compris. Nicole Scherzinger a deviné John Cena, tandis que Ken Jeong a prédit que c’était J.J. Watt. Jeong n’était pas loin, mais il était évident pour beaucoup à ce stade que Gronk était en fait White Tiger.

Gronkowski a dit de son raisonnement pour continuer The Masked Singer, “J’ai toujours aimé danser et mes mouvements de danse étaient toujours uniques.” Il a dit que ses anciens coéquipiers lui envoyaient des SMS sur l’émission. Il n’a pas révélé qu’il était White Tiger, mais ils l’ont compris. Gronk a dit d’un texte qu’il a reçu, “Mec c’est bien toi. Je connais tes mouvements.” L’Amérique connaissait également les mouvements de Gronkowski, car il les montrait souvent lorsqu’il bulldozer son cadre gigantesque dans la zone de but après avoir attrapé des passes de Tom Brady. Thicke a dit à l’autre fin, “Votre esprit et votre personnalité étaient contagieux.” McCarthy a ajouté: “Vous nous manquez sur le terrain, mais nous vous aimons ici.” L’animateur Nick Cannon a déclaré: “Vous le tuiez à chaque fois que vous montiez sur scène.”

Il est triste que Gronkowski ne soit pas allé plus loin, mais ce n’est certainement pas la dernière que nous entendons du futur Hall of Famer. Avec sa carrière dans la NFL dans le rétroviseur, il apparaîtra sur nos écrans le plus tôt possible. Et, à en juger par son passé, il est probable qu’il y aura plus de chant et de danse impliqués.

