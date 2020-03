Le chanteur Ramona de RHONY et Ex Mario s’auto-isolent ensemble en raison d’un coronavirus

RHONY Ramona Singer et son ex-mari Mario s’auto-isolent ensemble en raison du coronavirus. Les fans espèrent que la pandémie fera retomber amoureux les deux.

The Real Housewives of New York City fait partie de la franchise Bravo et a été créée le 4 mars 2008 sur Bravo. L’émission a été créée comme le deuxième épisode de la franchise The Real Housewives, elle a diffusé 11 saisons et se concentre sur la vie personnelle et professionnelle des femmes résidant à New York. Singer a grandi dans l’État de New York et a fait ses études au Fashion Institute of Technology. Elle a récemment publié un livre intitulé Life on the Ramona Coaster. Elle est surtout connue pour son pot-remuant et hors de ces commentaires du monde.

C’est l’heure des tortues pour toute la famille Singer, selon Instagram. Les gens ont partagé que la star de télé-réalité et son ex-mari Mario avaient décidé de se mettre en quarantaine ensemble, en famille. Les fans ont été surpris par l’invité de maison inattendu, mais étaient conscients que le couple s’entendait en partie pour leur fille, Avery. La famille a partagé le dîner lundi soir avec la fille du couple, partageant des mises à jour sur ses réseaux sociaux. La diplômée de 24 ans a laissé entendre à ses fans qu’ils ne croiraient pas qui était au dîner avec eux alors qu’elle montrait son père.

La famille bon enfant se moquait d’elle-même, disant que tous les trois dîneraient ensemble tous les soirs dans un avenir prévisible. Avery a qualifié le repas de «rebondissement». Les fans de The Real Housewives de New York se souviendront que le couple était marié depuis plus de 20 ans. Ramona a surpris Mario en train de tricher en 2014 et même s’ils ont essayé de le résoudre, Mario a choisi d’être avec sa maîtresse. De nombreux fans avaient cru que c’était une crise de mi-vie alors qu’ils regardaient le drame se dérouler pendant la saison.

Depuis la tourmente, Ramona et Mario sont restés des amis proches. Leur divorce a été finalisé en 2016, mais depuis lors, Mario est apparu au cours d’épisodes aléatoires de l’émission à succès, montrant que les deux ont encore de la chimie. La saison dernière, les fans l’ont regardé écraser la fête des femmes au foyer à Miami pour dire à son ex-femme qu’il avait fait une erreur et qu’il était désolé. Ramona a toujours dit aux caméras qu’il était un bon père qui a pris le temps de leur fille. Mais Ramona a été ferme en disant que les deux ne se retrouveraient pas, car trop de choses se sont passées entre eux. Les fans espèrent simplement qu’une équipe de tournage de Bravo s’est retrouvée isolée avec eux. Les dîners feraient une excellente télé.

