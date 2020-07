le chaos chorégraphié super-héroïque de Spider-Man de Marvel pour PS4

Jeux de la génération

À l’approche du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, TechRadar revient sur les jeux qui ont rendu cette génération géniale. L’entrée de cette semaine? Spider-Man de Marvel pour PS4.

Les super-héros rendent tout cela si simple. Empêcher un train d’accélérer sur une voie inachevée? Aucun problème. Désamorcer une bombe en quelques secondes? Part de gâteau. Sauver l’univers d’une menace intergalactique que l’enfer voulait éliminer la moitié de toute vie là-bas? Eh bien, c’était peut-être un peu plus difficile …

Il est déjà assez difficile de traduire ce sentiment de danger sismique des pages de bandes dessinées à l’extravagance au box-office hollywoodien au scénario serré. Mais en essayant de faire passer ce sentiment de chaos chorégraphié dans un jeu vidéo lorsque vous cédez le contrôle aux caprices d’un joueur dans un environnement ouvert à tout ce qui se passe? C’est difficile.

C’est pourquoi Spider-Man pour la PS4 connaît un succès suprême. Nous avons déjà été Spider-Man – nous avons fait tourner ses toiles au-dessus de Manhattan dans de nombreuses aventures en 3D, déjà prises à plusieurs reprises sur Kingpin et Electro. Mais la vision d’Insomniac sur les têtes de web donne l’impression d’un péril acrobatique auquel Spidey fait face mieux que tout autre titre de super-héros avant ou depuis.

Swing bas, cheiracanthium doux

(Crédit d’image: Sony)

Spider-Man de Marvel sur PS4 vous met au cœur de batailles dramatiques qui non seulement iraient de pair avec le meilleur de l’univers cinématographique Marvel, mais les parieraient également à bien des égards. Surtout parce que vous contrôlez.

Dès le départ, Spider-Man obtient une place de mécanicien clé – se balancer au-dessus des gratte-ciel de New York est une expérience passionnante, de la houle dramatique de la musique lorsque vous vous précipitez vers le sol, à la sortie symphonique lorsque vous atteignez la hauteur de une balançoire, il comprend parfaitement ce qu’il faut pour vous remplir d’un sens d’héroïsme.

Il y a beaucoup à faire dans son monde ouvert, de la lutte contre des criminels aléatoires à la recherche de monuments cachés de la tradition de Marvel. Mais c’est lorsque le jeu tire ses coups de pied arrêtés qu’il prend vraiment tout son sens. De nombreux jeux aiment augmenter les enjeux, vous opposer à plusieurs ennemis dans des environnements dangereux pour défier vos compétences, mais régulièrement, il devient ingérable ou mal exécuté. Il y a une fine frontière entre créer un chaos à l’écran et une difficulté exaspérante – surtout quand un joueur humain n’a pas de réflexes surhumains sur lesquels se rabattre.

Avec une grande puissance, une grande réactivité

(Crédit d’image: Sony)

Le Spider-Man de Marvel sur PS4, cependant, vous place de manière experte au cœur d’une scène dramatique sans contrôle de lutte du joueur. Bien sûr, il y a des QTE, mais jamais comme une béquille et seulement au service d’un rythme de narration crucial. Le plus souvent, vous vous retrouvez avec l’éventail éblouissant de compétences et de balançoires de Spider-Man pour vous frayer un chemin à travers les attaques ennemies, avec de la fumée et des miroirs mis en habillage augmentant la tension sans jamais rendre les chances imbattables.

Faites une confrontation en fin de partie avec Electro et Vulture. Vous êtes au milieu d’une tempête électrique, avec des coups de foudre électro sur vous, alimentés par des générateurs destructibles alors que Vulture se précipite vers vous, vous portant à coups de missiles. Vous entrerez dans la bataille des palpitations cardiaques: il y a tellement de choses à l’écran, comment pourriez-vous éventuellement l’emporter? Mais Insomniac habille habilement l’ensemble de telle manière que votre super-héros presque entièrement capable est capable de s’élancer sans effort parmi les dangers avec précision et juste la bonne quantité de peur de la catastrophe imminente.

Il est passionnant et stimulant, et associé à de superbes valeurs de production, une histoire captivante et une manipulation experte de ses sources, fait de Spider-Man de Marvel l’un des plus grands jeux de cette génération.