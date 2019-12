Le chargeur de voiture Anker Roav Viva avec support Alexa n'est que de 14 $ (22 $ de réduction) sur Amazon

Malgré la polyvalence des smartphones d'aujourd'hui, ils partagent tous la même limitation insurmontable. Peu importe la taille de votre appareil, il finira par manquer de courant. Pour garder votre téléphone chargé pendant vos déplacements, procurez-vous un nouveau chargeur de voiture connecté à Anker Roav Viva Alexa pour 14,40 $ (21,59 $ de réduction) avec coupon sur Amazon.

L'Anker Roav Viva dispose d'une charge rapide PowerIQ via deux ports USB situés sur le côté de l'appareil; La technologie Quick Charge de Qualcomm n'est pas prise en charge. Il se branche sur la plupart des prises d'allume-cigare de la voiture, mais il est conseillé de croiser les dimensions de l'espace à l'intérieur de votre voiture avec les mesures du chargeur avant de faire votre achat. La prise en charge intégrée d'Alexa vous permet d'utiliser des commandes vocales pour demander l'itinéraire, passer des appels, etc. via Bluetooth et Android Auto.

Pour obtenir toutes les économies sur cette offre, assurez-vous de cliquer sur le coupon de réduction de 25% à l'écran avant de passer à la caisse. Si vous commandez maintenant, vous pouvez recevoir votre Anker Roav Viva avant le jour de Noël.