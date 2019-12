Le chargeur de voyage Satechi Type-C 75 W (45 $) offre toute la puissance portable dont vous aurez besoin (15 $ de rabais)

Si vous voyagez fréquemment, vous savez à quel point il peut être difficile de trouver un moyen d'alimenter tous vos gadgets. Heureusement, Satechi a une solution. Actuellement réduit de 15 $ sur Amazon, vous pouvez vous procurer le chargeur de voyage Satechi Type-C 75W pour 45 $ et éliminer l'anxiété qui vient avec une faible consommation d'énergie.

Le chargeur de voyage offre une puissance de sortie pouvant atteindre 60 W pour charger rapidement des appareils de type C. Il dispose également de deux ports USB-A et d'un port Qualcomm Quick Charge 3.0 aux côtés du port PD de type C. Satechi a rendu ce produit très attrayant pour les voyageurs internationaux en lui permettant de prendre en charge un large éventail de besoins en tension, afin que vous puissiez rester tranquille en sachant qu'il fonctionnera où que vos plans vous mènent. De plus, l'appareil est extrêmement compact (4 x 2,63 x 1 po) et facile à transporter.

Au-delà des excellentes spécifications de charge, le Satechi Type-C est un matériel bien construit. Il reste frais sous une utilisation intense et comprend une prise secteur amovible pour un rangement facile. Notre examen du produit a révélé qu'il s'agissait d'un appareil plus que capable – si vous vous trouvez trop souvent en déplacement, ce chargeur de voyage Satechi pourrait être un investissement utile.