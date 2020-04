Le chargeur rapide sans fil le plus vendu d’Anker n’est plus que de 8,49 $ – .

Anker est connu dans le monde entier pour fabriquer les meilleurs accessoires de charge que l’argent peut acheter, et cela va au-delà des chargeurs muraux et des chargeurs portables pour inclure les chargeurs sans fil.

Le chargeur sans fil Anker PowerWave Pad 10 W est de loin le chargeur de charge sans fil le plus vendu de la société, et il est aujourd’hui en vente au prix le plus bas d’Amazon.

En utilisant un code de coupon spécial, le PowerWave Pad passe du prix déjà abordable de 12 $ à seulement 8,49 $, correspondant au prix le plus bas de ce modèle.

Certains accessoires pour smartphones sont une évidence. Par exemple, vous savez que chaque fois que vous achetez un nouvel appareil iPhone ou Android, vous devez également acheter au moins un bon étui de protection. Les smartphones font tiquer les bombes à retardement s’ils ne sont pas enveloppés dans un étui de protection, car même une chute à courte distance peut briser la vitre à l’avant ou à l’arrière si le téléphone atterrit dans le mauvais sens.

Les étuis pour smartphone sont très importants, bien sûr, mais il existe d’autres accessoires pour smartphone que vous pouvez acheter une fois et les utiliser avec chaque nouveau téléphone que vous achetez. Des écouteurs comme les AirPods et les AirPods Pro d’Apple (qui sont tous deux en promotion sur Amazon) fonctionneront évidemment avec n’importe quel téléphone, tout comme les chargeurs sans fil. Vous êtes fou si votre téléphone prend en charge la charge sans fil et que vous n’avez pas au moins quelques chargeurs sans fil pour votre chambre, votre bureau à domicile, votre cuisine et votre bureau afin que vous puissiez recharger facilement au travail. Aujourd’hui, il y a une vente exceptionnelle qui vous aidera à remplir les blancs si vous manquez un chargeur dans l’un de ces endroits.

Utilisez le code coupon SDAK2503 à la caisse et vous réduirez le prix du chargeur sans fil Anker 10W PowerWave Pad à seulement 8,49 $, ce qui correspond à un niveau record. C’est le modèle le plus vendu qu’Anker fabrique et Anker est la meilleure marque du secteur en matière de chargeurs. Cela inclut évidemment les chargeurs sans fil, vous devez donc absolument vous lancer avant de conclure cet accord.

Voici tous les détails clés qu’Anker a fournis sur la page produit d’Amazon:

L’avantage Anker: appréciée par plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, notre technologie de pointe changera la façon dont vous facturez.

Le besoin de vitesse: avec un chipset à haute efficacité offrant une charge à haute vitesse de 10 W pour Samsung Galaxy et un mode de charge de 7,5 W pour charger les iPhones 10% plus rapidement que les autres marques, PowerWave comble l’écart entre les vitesses de charge sans fil et filaire.

Indicateur LED adapté au sommeil: L’indicateur LED vous permet de vérifier facilement l’état de charge de votre appareil et est conçu pour être suffisamment doux pour ne pas perturber votre sommeil.

Charge à travers le boîtier: ne tentez pas avec votre coque de téléphone. PowerWave se charge directement à travers des boîtiers de protection jusqu’à 5 mm d’épaisseur (sans les boîtiers avec attaches magnétiques ou métalliques).

Ce que vous obtenez: PowerWave Pad, câble micro USB de 4 pieds, guide de bienvenue, garantie de 18 mois sans souci et service client amical.

