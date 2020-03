Le chargeur sans fil AirPower d’Apple est apparemment de retour en développement

Compte tenu de tous les appareils impressionnants qu’Apple a lancés au fil des ans, vous ne penseriez pas qu’il pourrait être vaincu par un chargeur sans fil, mais c’est exactement ce qui s’est passé avec l’AirPower – un chargeur sans fil qui promettait de charger votre iPhone, Apple Watch et AirPods tout au plus en même temps, et qui 18 mois après son annonce de septembre 2017 a finalement été annulée en mars 2019. Mais elle aurait pu ressusciter.

C’est selon Jon Prosser, un leaker avec de bons antécédents, qui a tweeté que le projet AirPower est de retour en interne, mais qu’il n’y a toujours aucune garantie que l’appareil sera jamais terminé et publié.

Apparemment, Apple essaie actuellement de «réorganiser les bobines pour déplacer la chaleur plus efficacement», et le prototypage serait en cours.

AirPower n’est pas mort 👀Le projet est de retour en interne. Aucune garantie qu’ils finaliseront et le libéreront, mais ils n’ont pas encore abandonné et ils essaient de réorganiser les bobines pour déplacer la chaleur plus efficacement. Le prototypage est en cours.🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM222 mars 2020

Dans un tweet de suivi, Prosser a ajouté qu’aucun des prototypes actuels ne prend en charge l’Apple Watch, et que c’est le plus grand obstacle de la société en ce moment, car il ne semble pas sortir une version qui ne prend pas en charge l’Apple Watch.

Ces problèmes signalés semblent plausibles, car à l’époque où l’AirPower était en cours de développement, des problèmes de surchauffe avaient été signalés. Et comme pour la pierre d’achoppement de l’Apple Watch, la plupart des tapis rivaux factureront deux plutôt que trois appareils – bien qu’il existe notamment des alternatives qui peuvent en facturer trois.

Étant donné qu’Apple a déjà échoué une fois et qu’il semble que l’AirPower soit toujours confronté à des problèmes similaires, nous pensons qu’il y a de fortes chances qu’il ne se lance toujours pas, même en supposant que Prosser a raison de dire qu’il est de retour en développement – un affirmer que nous prendrions avec une pincée de sel en premier lieu, car ce n’est pas confirmé.

Mais cela nous donne un peu d’espoir qu’un jour, il pourrait y avoir un moyen officiel de charger la plupart de vos gadgets Apple sur une seule surface – et peut-être qu’il atterrira même à temps pour le lancement de l’iPhone 12.

Via PocketNow