Le chargeur sans fil Apple a du sens même s’il ne s’agit pas d’AirPower

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que nous pourrions voir un chargeur sans fil Apple après tout, malgré la débâcle d’AirPower.

Certains ont suggéré que ce n’était pas une bonne idée, rappelant simplement à tout le monde qu’Apple n’avait pas livré ce qu’elle avait initialement promis: un seul tapis de chargement qui vous permettait de recharger iPhone, AirPods et Apple Watch en les plaçant n’importe où sur l’appareil. Comparé à cela, un chargeur sans fil ordinaire serait une descente massive – et à quoi bon quand tout le monde les fabrique…?

Je peux comprendre cette perspective.

Pour vous et moi, l’histoire d’AirPower est à la fois connue et médiatisée. Je veux dire, il a été présenté dans un discours Apple! Le montrer comme une charge sans fil bien faite, puis admettre que l’entreprise n’a pas réussi à le faire fonctionner, est extrêmement embarrassant. Et puis, tout comme tout le monde l’oubliait, Apple arrive et annonce un chargeur ordinaire? Je peux absolument comprendre ceux qui soutiennent que ce serait une chose stupide à faire.

Mais vous et moi vivons dans une bulle technologique. Le propriétaire typique d’un iPhone ne le fait pas. Ils ne regardent pas les keynotes d’Apple. Ils ne lisent pas les blogs Apple. Ils n’ont même jamais entendu parler d’AirPower.

Pour eux, ils entrent dans un Apple Store et achètent un iPhone, des AirPods ou une Apple Watch. Le vendeur leur demande s’ils souhaitent qu’un chargeur Apple l’accompagne. S’ils n’en ont pas déjà un, ils sont susceptibles de dire oui.

Même si le chargeur sans fil Apple est parfaitement ordinaire, il se vendra.

Si Apple peut retirer quelque chose de distinctif à ce sujet – comme, par exemple, en lui permettant de charger une Apple Watch également sur le pavé principal – cela sera considéré comme quelque chose de cool. Même si ce n’est rien de plus que la rondelle de charge Watch standard cachée sous la surface, l’aimant vous aide à le positionner correctement. Enfer, même un chargeur bien conçu avec une rondelle Apple Watch pop-up sera considéré comme cool s’il a un logo Apple dessus.

Je pense donc qu’il est parfaitement judicieux pour Apple de lancer un chargeur sans fil. Nous pouvons considérer cela comme gênant, mais 99% des clients d’Apple ne le feront pas.

