Le chat vidéo WhatsApp prend en charge des groupes jusqu’à 8 personnes avant l’intégration des salles – .

Le chat vidéo WhatsApp prend désormais en charge jusqu’à huit personnes grâce à une nouvelle mise à jour qui est actuellement déployée pour les utilisateurs.

Les appels vidéo WhatsApp sont cryptés de bout en bout, contrairement à la nouvelle application de vidéoconférence Messenger Rooms.

WhatsApp recevra également bientôt le support des salles, révèle une nouvelle fuite.

La nouvelle pandémie de coronavirus a modifié la façon dont nous vivons nos vies, nous obligeant à passer plus de temps à l’intérieur que nous l’aurions souhaité. Mais aussi ennuyeuses que ces mesures sociales puissent paraître, elles sont une nécessité. Rester à l’écart des autres peut vous sauver la vie et la leur, car cela contribuera à freiner la transmission de COVID-19. Heureusement, la technologie est là pour vous aider à chaque étape du processus. Grâce à Internet, tout appareil intelligent peut être transformé en plateforme de divertissement. YouTube, Netflix, Spotify et toute autre plate-forme de streaming sont prêts à fournir un accès instantané aux films, émissions de télévision et musique. Les jeux sont également à portée de main. Et pour ceux qui doivent étudier ou travailler à domicile, il existe de nombreux logiciels pour faire le travail.

C’est en fait la pandémie COVID-19 qui a rendu les applications de chat vidéo encore plus populaires, Zoom étant clairement le gagnant. Le zoom a peut-être été criblé de problèmes de confidentialité et de sécurité, mais le logiciel de visioconférence est incroyablement facile à utiliser, que ce soit pour l’école / le travail ou pour parler à vos amis et votre famille. Google a mis à jour sa plateforme Meets pour répliquer certaines des fonctionnalités de Zoom. Facebook vient de lancer Messenger Rooms, une application de chat vidéo de type Zoom qui fonctionne sur tous les appareils, que vous ayez un compte Facebook ou non. L’application fonctionnera également bientôt avec Instagram Direct, Portal et WhatsApp. Pendant que vous attendez, vous pouvez au moins profiter de la toute dernière fonctionnalité d’appel vidéo de WhatsApp, qui prend en charge jusqu’à huit personnes.

WhatsApp a doublé le nombre maximum de participants aux appels vidéo par rapport au maximum précédent de quatre, une fonctionnalité qui était en préparation depuis plusieurs semaines. Si WhatsApp est installé sur iPhone et Android, vous remarquerez qu’une mise à jour est en attente, qui activera la fonctionnalité sur votre appareil.

Après la mise à niveau, vous pourrez étendre les appels vidéo avec vos amis et votre famille jusqu’à huit personnes, mais tous devront être sur la même version de l’application.

Messenger Rooms est la meilleure option si vous devez inviter plus de huit personnes à rejoindre votre vidéoconférence. Les salles prennent en charge jusqu’à 50 utilisateurs, sans limite de temps. Tout ce que vous avez à faire est de partager la salle avec eux.

Facebook a déclaré que la prise en charge de Rooms sera disponible dans d’autres produits, y compris WhatsApp, sans révéler aucun plan de déploiement. Mais WaBetaInfo, le blog qui annonce les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp avant qu’elles ne soient officielles, a trouvé des traces de Rooms dans la bêta de WhatsApp pour Android 2.20.139.

Cela signifie que les utilisateurs de WhatsApp pourront créer une salle juste à l’intérieur de cette feuille de partage de chat / groupe.

La salle sera créée dans Messenger, WhatsApp vous le dira apparemment, ce qui est un détail important. Contrairement aux chats vidéo WhatsApp qui sont cryptés de bout en bout, les appels vidéo de Rooms n’auront pas le même niveau de cryptage. Même les chats WhatsApp qui incluent jusqu’à huit personnes seront cryptés, selon l’imagerie utilisée par Facebook pour faire la démonstration de la fonctionnalité (voir l’image du haut).

Pour en revenir au support de WhatsApp Rooms, il n’est pas clair quand il sera déployé.

