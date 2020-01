Toutes les entreprises (ou presque toutes) qui garantissent une assistance 24h / 24 et 7j / 7 connaissent l’utilisation des chatbots, ou assistants robotiques, chats programmés pour répondre automatiquement en fonction des besoins des clients et en remplaçant la présence physique des personnes en chair et en os. Il semble que au moins la moitié des utilisateurs qui discutent avec ces robots, ils ne réalisent pas du tout ne pas parler à une vraie personne!

Qui est Laila et que se passe-t-il si un utilisateur commence à flirter avec un bot

Ces leurres intelligents ne sont rien de plus que algorithmes programmés pour répondre au mieux aux utilisateurs qui leur plaisent et peuvent parfois être sympathiques et très probables. C’est sans doute le cas avec Laila, un chatbot développé par une startup de Campanie nommée mazer, avec lequel 60% des utilisateurs ne remarquent même pas la différence avec un vrai opérateur! Mais les statistiques ne s’arrêtent pas là: 80% des utilisateurs sont satisfaits du résultat du chat et 19% d’entre eux vont même flirter avec elle! Cela signifie que près d’un utilisateur sur 5 a un intérêt non professionnel pour Laila. Incroyable, non?

Les tons de Laila restent toujours très professionnel et jamais trop dur pour les clients, c’est pourquoi il peut être si difficile de réaliser que vous avez affaire à un bot. Voici quelques échanges qui ont vraiment eu lieu entre elle (L) et certains utilisateurs particulièrement audacieux (U):

U: Êtes-vous fiancé?

L : Ce ne sont pas des informations utiles.

U: Vous êtes aigre.

Un autre exemple peut être le suivant:

U: Pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone?

Et après une série de numéros d’entreprise que Laila a envoyés à l’utilisateur, il continue:

U: Je voulais dire votre numéro personnel.

L: J’ai bien peur de ne pas pouvoir t’aider.

U: Patience.

Mais l’un des plus amusants est peut-être le suivant:

U: Je n’ai pas besoin d’une montre, je veux perdre la trace des heures avec toi.

L: Bien.

En bref, Laila est facilement échangeable avec un vrai être humain par les moins prudents, notamment parce qu’il peut être programmé pour répondre avec des GIF et des émoticônes, simulant réellement des émotions. Mais Laila n’est pas une menteuse, donc si on lui demande si c’est un bot, elle répondra toujours oui. Peut-être que lorsque vous vous retrouvez en train de parler à un opérateur intrigant via le chat, par sécurité, demandez!