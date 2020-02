Le chef d’entreprise d’Apple News démissionne alors que le service peine à attirer des abonnés

Selon un nouveau rapport de Bloomberg publié aujourd’hui, le chef d’entreprise d’Apple News a démissionné moins d’un an après le lancement d’Apple News +. Liz Schimel a rejoint Apple en 2018 après avoir précédemment travaillé chez Conde Nast.

Le rapport d’aujourd’hui cite «des gens qui connaissent le mouvement» et indique que Schimel était chargée de superviser les relations avec les éditeurs et les annonceurs pendant son séjour chez Apple News.

Liz Schimel, l’exécutif sortant, a rejoint mi-2018 après avoir été présidente des affaires internationales de l’éditeur de magazine Conde Nast, ont déclaré des personnes familières avec le déménagement qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de questions de personnel. Chez Apple, Schimel a supervisé les relations avec les annonceurs et les éditeurs de nouvelles.

Dans le cadre de la structure organisationnelle actuelle d’Apple, les services sont supervisés par Peter Stern, un haut lieutenant d’Eddy Cue. Bloomberg dit que Schimel a fait rapport à Stern ainsi qu’à Lauren Kern, rédactrice en chef d’Apple News.

Lors de l’appel des résultats d’Apple au premier trimestre le mois dernier, le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé que Apple News comptait plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. Apple n’a pas encore offert de mise à jour aux abonnés d’Apple News + depuis qu’il a annoncé 200 000 inscriptions en avril dernier.

Apple News + a eu du mal à adopter des utilisateurs payants jusqu’à présent, et Apple est resté silencieux sur l’avenir de la plate-forme. La société n’a pas apporté de nombreux changements importants à la plate-forme depuis l’introduction d’Apple News + en mars dernier, se concentrant plutôt sur une série de changements mineurs.

Apple travaillerait sur un ensemble d’Apple Music, Apple TV + et Apple News + qui pourrait être lancé dès cette année. Cela pourrait aider à générer des abonnés supplémentaires à Apple News +, et Apple aurait négocié un nouvel accord avec les éditeurs qui leur permettrait de réduire leurs revenus lorsque le service est vendu via un bundle.

