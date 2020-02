Le chef du studio Gears of War quitte pour diriger la franchise Diablo chez Blizzard

Rod Fergusson, directeur du développeur de Gears of War The Coalition, a annoncé qu’il quittait le studio pour rejoindre Blizzard. Fergusson a joué un rôle déterminant dans la franchise Gears of War depuis sa création, ayant travaillé sur la toute première entrée dans la franchise et tous les suivis depuis.

Dans un tweet, Fergusson a confirmé qu’il rejoindrait Blizzard en mars pour superviser la franchise Diablo. Il a également remercié ses anciens collègues de The Coalition et Xbox. “Le départ est doux-amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox”, a-t-il déclaré. “Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous.”

J’ai commencé à travailler sur Gears of War il y a plus de 15 ans et depuis, c’est la joie de ma vie. Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure. Je laisse Gears entre les bonnes mains de la Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril. Pic.twitter.com/Az5w0B631i

– Rod Fergusson (@GearsViking) 5 février 2020

Fergusson a eu une carrière plutôt riche en développement de jeux vidéo, entre deux titres sur Gears. En 2011, il a quitté Epic Games et a rejoint Irrational Games en 2012 en tant que vice-président exécutif du développement. Il est souvent reconnu pour avoir aidé le développement de BioShock Infinite à se remettre sur la bonne voie et à atteindre la ligne d’arrivée. Il a également travaillé comme chef de studio chez 2K et directeur chez Black Tusk, qui est devenu The Coalition.

La dernière entrée de la Coalition dans la série était Gears 5, qui a reçu des critiques favorables. Le jeu a commencé à pousser la franchise dans de nouvelles directions à la fois narratives et en termes de design. Plus particulièrement, il a introduit des zones du monde semi-ouvertes, ainsi que l’exploration basée sur les véhicules. Gears of War 4 et Gears 5 ont également déplacé l’attention de Marcus, Dom et d’autres personnages de base de la franchise vers une nouvelle génération de personnages. Ces deux jeux ont jeté des bases solides pour l’avenir, si The Coalition et Xbox le poursuivent. Le prochain jeu dans l’univers Gears of War devrait être Gears Tactics, qui sortira le 28 avril.

GameSpot a récemment présenté Fergusson dans un épisode d’Audio Logs, dans lequel il a interrompu le voyage du héros le plus improbable de la franchise: Jack. Vous pouvez regarder cela ci-dessus.

