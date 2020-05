Le chiffre d’affaires atteint 58,3 milliards de dollars – .

Apple a publié aujourd’hui son rapport sur les résultats du trimestre de mars 2020.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 58,3 milliards de dollars et le BPA a atteint 2,55 dollars.

Les revenus de l’iPhone ont diminué d’environ 3 milliards de dollars sur douze mois.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Apple a publié il y a quelques instants son rapport sur les résultats du trimestre de mars 2020 et a publié un chiffre d’affaires de 58,3 milliards de dollars et un BPA de 2,55 $. Par contraste, Apple a enregistré au cours du même trimestre de l’année dernière un chiffre d’affaires de 58 milliards de dollars, un bénéfice trimestriel de 11,6 milliards de dollars et un BPA de 2,46 dollars.

Avant les bénéfices d’Apple, les analystes prévoyaient une baisse des revenus de l’ordre de 54 milliards de dollars et un BPA d’environ 2,26 dollars. Clairement, ce fut un trimestre solide pour Apple par rapport à certaines des attentes les plus pessimistes.

Bien sûr, il va sans dire que l’évaluation des performances d’Apple au cours du trimestre est extrêmement délicate à cause du coronavirus. Mis à part l’impact économique que le coronavirus a eu sur certaines des plus grandes économies du monde, chacun des magasins de détail d’Apple en dehors de la Chine est fermé depuis le 13 mars. De plus, n’oubliez pas qu’Apple a fermé tous ses magasins de vente au détail en Chine en février, seulement pour les rouvrir mi-mars. En effet, le récent rapport sur les bénéfices d’Apple résume sans doute environ les deux tiers du trimestre de mars.

Cela dit, le fait qu’Apple ait pu maintenir ses revenus stables est assez impressionnant.

“Malgré l’impact mondial sans précédent de COVID-19, nous sommes fiers d’annoncer qu’Apple a progressé pour le trimestre, grâce à un record absolu dans les services et un record trimestriel pour les vêtements”, a déclaré Tim Cook dans un communiqué de presse.

Quant à la façon dont les revenus trimestriels d’Apple se répartissent dans sa gamme de produits, l’iPhone a généré 28,9 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, tandis que le Mac et l’iPad ont représenté respectivement 5,35 et 4,36 milliards de dollars. Les produits portables et la suite de services d’Apple ont quant à eux généré 6,28 $ et 13,34 milliards de dollars de revenus.

Notez que les analystes prévoyaient que les revenus de l’iPhone s’élèveraient à environ 28,3 milliards de dollars, les revenus de Mac à 5,2 milliards de dollars, les revenus de l’iPad à 4,2 milliards de dollars, les revenus de Wearables à 7 milliards de dollars et les revenus de services à 12,85 milliards de dollars. De manière impressionnante, Apple a dépassé les attentes des analystes dans tous les domaines.

À titre de référence, Apple a vu le chiffre d’affaires de l’iPhone s’élever à 31 milliards de dollars au cours du trimestre de l’année précédente, 5,5 milliards de dollars pour les Mac, 4,8 milliards de dollars pour les iPad, 5,1 milliards de dollars pour les appareils portables et 11,4 milliards de dollars pour les services.

“Notre base installée d’appareils installés a atteint un niveau record dans tous nos segments géographiques et toutes les principales catégories de produits”, a ajouté le directeur financier d’Apple, Luca Maestri. «Nous avons également généré des flux de trésorerie d’exploitation de 13,3 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 2,2 milliards de dollars par rapport à il y a un an.»

Comme Apple le fait généralement après le trimestre de mars, la société a augmenté son dividende trimestriel à 0,82 $ par action, un montant payable le 14 mai. Soit dit en passant, le coronavirus étant aussi imprévisible qu’il ne l’est, Apple n’a publié aucune indication pour le trimestre de juin.

Avec des revenus d’iPhone en glissement annuel d’environ 3 milliards de dollars, les actions d’Apple sont actuellement en baisse d’environ 2% dans les échanges après les heures normales de bureau.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.