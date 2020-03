Le chiffre d’affaires de Smartsheet T4 en hausse de 51% à 78,5 M $ – voici comment l’entreprise réagit à COVID-19 – .

PDG de Smartsheet Mark Mader. (Photo . / Nat Levy)

Smartsheet répond aux demandes des clients mondiaux des soins de santé et déploie des modèles gratuits en s’adaptant à la demande causée par l’épidémie de COVID-19.

La société de gestion des travaux de collaboration basée à Bellevue, dans le Washington, a publié son bénéfice du quatrième trimestre mardi, déclarant un chiffre d’affaires en hausse de 51% à 78,5 millions de dollars et une perte nette non-GAAP de 0,13 $, battant les estimations de Wall Street. Les actions ont légèrement augmenté mercredi.

Smartsheet a publié cette semaine un ensemble de modèles gratuits qui peuvent être utilisés pour créer un tableau de bord des opérations COVID-19. Ils sont calqués sur les actifs que l’entreprise a construits pour son propre usage en tant que centre d’information et centre de ressources pour les employés. La société propose également gratuitement son logiciel gouvernemental Smartsheet Gov pendant 120 jours.

Lors d’un appel aux résultats avec des analystes, le PDG de Smartsheet, Mark Mader, a déclaré que la société le week-end dernier avait aidé un client mondial des soins de santé dans le cadre d’un effort visant à étendre la capacité de test mondiale du nouveau coronavirus.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos clients tout au long de cette période», a déclaré Mader, ajoutant que «de nombreux clients nous ont dit que notre plateforme leur permet de travailler de n’importe où et de rester engagés pendant cette interruption du travail normal. motifs.”

Smartsheet, qui est devenue publique en 2018, compte désormais environ 84000 clients basés sur le domaine qui utilisent les logiciels de l’entreprise pour la gestion de projets et d’autres travaux collaboratifs.

«Dans des moments comme celui-ci, nous apprécions la diversité de notre base de clients en ce qui concerne l’industrie et la taille des clients et la capacité des gens à déployer des solutions à forte valeur ajoutée et à faible coût de manière autonome ou à distance sans contact», Mader a déclaré, bien qu’il ait averti que «les vents contraires économiques sont précoces et imprévisibles en ampleur et en durée».

Interrogé sur l’impact commercial potentiel de l’épidémie de COVID-19, Mader a déclaré que “vous devez avoir beaucoup de conviction concernant votre allocation de capital.” L’exécutif technologique de longue date a conduit les entreprises à travers deux récessions économiques – une fois à Onyx en 2000, puis à Smartsheet pendant la crise financière de 2007-08.

“Nous avons plus de 500 millions de dollars dans notre bilan, nous n’avons aucune dette, nous nous attendons à être une entreprise qui réussit à long terme”, a déclaré Mader. «Nous pensons donc que la mauvaise décision consiste à ralentir le développement de produits et l’innovation.

«Nous avons maintenant des stand-ups quotidiens avec l’équipe de direction à 8h30 tous les matins. Nous évaluons une série d’indicateurs précoces qui nous donnent une idée de notre rythme cardiaque et nous avons un certain nombre de leviers que nous pouvons utiliser pour des dépenses discrétionnaires. Nous continuons de recruter des représentants commerciaux et jusqu’à ce que nous voyions des indicateurs qui nous disent le contraire, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir. “

Le directeur financier de Smartsheet, Jennifer Ceran, a déclaré que la société n’avait vu aucun impact significatif de COVID-19 sur ses états financiers du premier trimestre, ni positif ni négatif. «Notre pipeline est en bonne santé», a-t-elle déclaré.

Smartsheet compte plus de 1 000 employés dans le monde. La société a déclaré cette semaine qu’elle prévoyait de continuer à embaucher cette année malgré une récession potentielle.

Mader a félicité l’équipe des opérations humaines de l’entreprise pour le leadership qu’elle a fourni alors que la région de Seattle est devenue l’épicentre américain initial de l’épidémie de COVID-19 et que les entreprises ont commencé à mettre en œuvre des mandats de travail à domicile.

«Nous avons eu un très bon préavis; les gens se sentaient informés », a-t-il dit. “Quand vous regardez les entrées pour ce qui permet une transition en douceur, ce n’est pas seulement, avez-vous l’infrastructure, avez-vous l’outillage – avez-vous des personnes psychologiquement alignées correctement? Et c’est ce que notre équipe a vraiment bien fait. “