Le chiffre d’affaires du groupe Expedia pourrait baisser de 470 millions de dollars (18%) au premier trimestre en raison d’une épidémie de coronavirus – .

Citant l’incertitude des voyages dans le monde au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus, un analyste vétéran de Wall Street a publié des estimations inférieures pour les résultats financiers clés d’Expedia Group, prévoyant une baisse de 18%, ou plus de 470 millions de dollars, des revenus du premier trimestre de la société par rapport à la même période. l’année dernière.

“Nous abaissons nos estimations de manière générale étant donné l’exposition surdimensionnée d’Expedia aux marchés des voyages en Amérique du Nord et en Europe, dont les perspectives se sont considérablement détériorées depuis l’épidémie mondiale du nouveau coronavirus”, a écrit l’analyste Mark Mahaney de RBC Capital Markets dans un rapport aux clients sur Mardi après-midi.

Mahaney s’attend à ce que la société affiche un chiffre d’affaires de 2,14 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre 2,6 milliards de dollars au premier trimestre de l’année dernière. Il s’attendait à ce que le chiffre d’affaires trimestriel de l’entreprise atteigne plus de 2,7 milliards de dollars.

Les chiffres soulignent le défi auquel est confronté le géant du voyage en ligne basé à Seattle, qui est dirigé par le président Barry Diller après l’éviction de son PDG et directeur financier.

Expedia Group est l’une des nombreuses sociétés de voyage et de tourisme confrontées à des circonstances extraordinaires au milieu de la propagation du nouveau coronavirus et de la maladie respiratoire qui en résulte, COVID-19, y compris les compagnies aériennes, les hôtels, les centres de villégiature, les conventions et autres.

L’un des plus grands rivaux d’Expedia, Booking Holdings, a retiré ses directives publiées lundi, mais son PDG Glenn Fogel a exprimé son optimisme à long terme: «Bien que l’impact et la durée de l’épidémie de COVID-19 ne soient pas connus pour le moment, nous avons été par des perturbations de voyage dans le passé et s’attendre à ce que cette interruption soit finalement temporaire. »

Mais le défi survient à un moment particulièrement difficile pour Expedia Group: la société a supprimé 3000 emplois le 24 février, dont 500 dans son nouveau siège au bord de l’eau à Seattle, affirmant qu’elle avait “ poursuivi sa croissance de manière malsaine et indisciplinée ” et devait se recentrer.

Expedia Group comprend des marques et des sites tels que Vrbo, Travelocity, Orbitz, HomeAway et bien d’autres, en plus du site phare Expedia.com.

RBC estime désormais qu’une mesure clé des bénéfices du groupe Expedia (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou BAIIA) sera de 65 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 176 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt.

Expedia avait indiqué en février qu’elle s’attendait à un impact de 30 à 40 millions de dollars sur l’EBITDA de l’épidémie de coronavirus, mais c’était au milieu du mois de février, avant que le nouveau coronavirus n’atteigne une échelle mondiale. La société n’a pas émis de commentaires publics supplémentaires sur l’impact financier de l’épidémie de coronavirus.

En raison de l’incertitude entourant l’épidémie de coronavirus, la société a refusé de publier ses prévisions normales lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, mais la société a déclaré qu’elle s’attendait à une croissance en pourcentage à deux chiffres de l’EBITDA pour l’ensemble de l’année 2020. En revanche, RBC estime maintenant que L’EBITDA d’Expedia Group pour 2020 sera légèrement en baisse, ou «aplati», comme le dit Mahaney dans la note.