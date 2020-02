Le clavier intelligent avec trackpad doit cocher deux cases

Un rapport d’hier a indiqué qu’Apple prévoyait de lancer un clavier intelligent avec trackpad pour l’iPad.

Apple prévoit de sortir un accessoire de clavier iPad plus tard cette année qui comprendra un trackpad intégré, la dernière étape dans ses efforts pour positionner la tablette comme alternative aux ordinateurs portables, selon une personne familière avec le sujet. La société sortira probablement l’accessoire aux côtés de la prochaine version de l’iPad Pro attendue plus tard cette année, a ajouté la personne.

Notre sondage suggère un énorme intérêt pour l’idée…

Au moment de la rédaction du présent document, un peu plus de la moitié d’entre vous en veulent un, et 30% disent peut-être, selon le prix, les fonctionnalités, etc.

Je suis dans la position assez rare d’avoir essayé un prototype de clavier iPad avec trackpad. C’est ce qui s’est avéré être une copie contrefaite d’un brevet d’un prochain produit Brydge qui devrait sortir sous peu (vu sur la photo ci-dessus).

Je n’ai pas été impressionné par l’expérience actuelle.

Quant à la valeur d’un trackpad sur un iPad, je ne suis honnêtement pas vendu. Je m’attendais à l’aimer beaucoup, car il semblait offrir le meilleur des deux mondes, mais dans la pratique, je l’ai trouvé assez maladroit. Même avec le pointeur d’accessibilité réglé à sa taille minimale, il est assez distrayant visuellement et, en utilisation, il n’a jamais semblé plus rapide ou plus facile que d’utiliser simplement l’écran tactile – souvent le contraire.

Pour moi, une version Apple devrait résoudre deux problèmes, un matériel, un logiciel.

Clavier intelligent avec pavé tactile – logiciel

Le problème logiciel est ce pointeur. Ce n’est pas seulement la taille et la laideur de celui-ci, c’est le fait que tout pointeur visible est une distraction sur l’iPad.

Je pense que cela est facilement résolu. Je voudrais un trackpad sur un clavier d’iPad dans une seule situation, et une seule situation: modifier du texte. Je voudrais qu’Apple implémente exactement la même solution sur un clavier matériel avec trackpad que sur le logiciel.

Si je souhaite éditer du texte avec le clavier virtuel d’un iPad ou d’un iPhone, je peux simplement toucher et maintenir la barre d’espace, et le clavier se transforme en trackpad virtuel. J’obtiens un curseur en I précis que je peux déplacer sur l’écran pour sélectionner mon point d’insertion ou d’édition. C’est une solution magnifiquement élégante.

Élégant d’abord car le pointeur n’est visible qu’en cas de besoin. Il n’y a pas de pointeur du tout la plupart du temps. Si je suis sur l’écran d’accueil ou dans une application sans modification de texte, il est absent. Même dans une application qui permet la modification de texte, elle n’est pas visible lorsque je fais défiler, uniquement lorsque je tape quelque part. Et le même indicateur I-beam exact pour le point d’insertion devient alors mon pointeur. C’est la deuxième chose élégante à ce sujet: le même indicateur pour deux emplois différents, mis en œuvre de manière à ce qu’un enfant de cinq ans puisse comprendre.

À mon avis, un trackpad matériel devrait fonctionner de la même manière – ou, au moins, me donner la possibilité de le faire fonctionner de cette façon. Donnez-moi une bascule pour le mode Smart Pointer, disons.

Et matériel

Le rapport de The Information ne donne aucune indication sur le facteur de forme qu’Apple a prévu. Mais pour moi, le deuxième problème – et l’une des raisons pour lesquelles je préfère largement les claviers Brydge au clavier intelligent Apple existant – est la convivialité des genoux. Je peux travailler avec le clavier Brydge et le combo iPad sur mes genoux aussi confortablement que je peux avec un Mac. Le clavier intelligent Apple, pas tellement. Il a besoin de poids et de stabilité.

Donc pour moi, ce n’est pas une bonne Apple d’adapter simplement le Smart Keyboard existant pour ajouter un trackpad. Cela doit imiter efficacement ce que fait Brydge – même au risque de Sherlocker mon accessoire tiers préféré.

C’est mon avis sur les deux choses nécessaires pour rendre un clavier intelligent Apple avec trackpad souhaitable. Et vous? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires.

