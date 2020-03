Le clavier magique du nouvel iPad Pro 2020 ne m’aidera pas à utiliser ma tablette comme je le souhaite

Apple a annoncé les nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 avec autant de chansons et de danses que vous pouvez rassembler dans une publication en ligne, les principaux arguments de vente étant à la fois le capteur LiDAR à l’avant des appareils et la compatibilité avec le nouveau Magic Keyboard , qui vient avec un trackpad, transformant votre tablette en un pseudo-ordinateur portable.

Le Magic Keyboard rejoint le Smart Keyboard Folio et l’Apple Pencil dans la liste des périphériques que vous pouvez acheter pour votre ardoise premium, et même si je ne suis pas vendu sur la chose (les pros de l’iPad sont assis dans cet endroit idéal entre smartphone et ordinateur portable, le Magic Keyboard biais qui équilibrent), certaines personnes pourraient trouver cela utile.

Cependant, j’utilise l’iPad Pro 12.9 (2018) tous les jours depuis près d’un an maintenant, avec le Smart Keyboard Folio et Apple Pencil pour vraiment compléter l’expérience, et il y a un gros problème avec l’ancien ajout que le Magic Keyboard ne semble pas réglé pour résoudre le problème de la protection et de la durabilité.

Une étude de cas

Le Smart Keyboard Folio – et, de par son apparence, le Magic Keyboard, bien que nous ne l’ayons pas encore testé – fonctionne comme un étui, enroulant l’iPad Pro lorsqu’il est fermé et agissant comme un support lorsqu’il est en action.

Cependant, le folio ne fonctionne pas très bien du tout. Après moins d’un an d’utilisation, la mienne présente une pléthore de blessures, allant des bords éraflés et des marques diverses à plusieurs zones visibles où la couche externe a bouillonné, comme une ampoule sur le matériau. Ce n’est plus exactement un bel étui.

De plus, l’iPad Pro n’est pas sorti indemne – certains des bords sont marqués, en particulier les boutons, il y a des marques à l’arrière qui n’ont pas de cause évidente, et l’écran lui-même a des taches faibles mais reconnaissables sous la forme de les touches du clavier (lorsque le clavier est appuyé contre l’écran lorsqu’il est fermé).

Cette usure est malgré que je sois assez douce avec la tablette – ce n’est pas comme si j’avais escaladé des montagnes ou skié avec la chose, je l’ai juste mis dans un sac tous les jours pour le travail, et lors d’aventures dans les cafés et les cafés de temps en temps .

Le clavier magique n’est pas magique

Le clavier magique n’a pas l’air très protecteur (crédit image: Apple)

Un petit dommage naturel est attendu lorsque vous utilisez fréquemment un appareil, mais le Smart Keyboard Folio n’a pas protégé notre appareil comme l’aurait fait un étui, bien qu’il s’agisse de l’une de ses deux fonctions – et il ne semble pas que le Magic Keyboard est configuré pour changer cela.

À en juger par les images de la chose en ligne, le Magic Keyboard n’offre aucune protection sur les côtés de l’iPad Pro 2020, encore moins que le Smart Keyboard Folio, qui était une touche plus grande que la tablette sur les bords.

En plus de cela, il semble que le clavier magique soit susceptible de s’user, car il possède un mécanisme de ciseaux compliqué, des lumières, un port USB-C et plus encore. Au lieu de protéger votre nouvel iPad Pro, le Magic Keyboard peut ouvrir vos gadgets à toute une pléthore de nouveaux problèmes.

Une tablette n’est pas un ordinateur – vous n’allez pas la laisser sur un bureau, la visiter lorsque vous devez effectuer une tâche, jouer à un jeu ou simplement surfer sur le Web. Cela ressemble plus à un téléphone que vous emporterez partout avec vous, encore plus à un ordinateur portable, car l’iPad Pro est plus petit et plus léger que votre ordinateur portable moyen.

Si je dois utiliser mon iPad à distance pour travailler, je veux qu’il soit sûr de se déplacer, mais je ne suis pas sûr de pouvoir recommander le Smart Keyboard Folio comme protection adéquate si vous espérez que votre tablette le fera durer longtemps.

Le clavier magique ne semble pas prêt à résoudre ces problèmes, et pourrait même en ajouter quelques-uns, donc au lieu de m’encourager à emmener mon iPad Pro avec moi encore plus d’endroits pour travailler, il fait en fait le bon vieux stylo et- le combo papier est plus tentant.

Après tout, si on me demande de choisir entre «un iPad Pro hautement fonctionnel susceptible de s’endommager» ou «un iPad Pro bien protégé auquel il manque certaines fonctions essentielles», je ne choisirai pas non plus.