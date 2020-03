Le code iOS 14 confirme qu’Apple prévoit «iPhone 9 Plus» avec A13 comme version plus grande du modèle d’entrée de gamme selon la rumeur

. a appris plusieurs nouveaux détails sur le prochain iPhone 9 basé sur le code iOS 14. Nous avons maintenant découvert des preuves qu’Apple travaille également sur un «iPhone 9 Plus» plus grand – pas seulement un iPhone 9 – pour remplacer à la fois l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Alors que des rumeurs sur le matériel de 4,7 pouces ont été signalées à travers la chaîne d’approvisionnement, c’est la première fois que des preuves soutiennent une version plus grande de l’iPhone d’entrée de gamme.

Nous connaissions déjà quelques détails sur l’iPhone 9, le nouveau smartphone d’entrée de gamme d’Apple, notamment le fait qu’il aura un écran LCD de 4,7 pouces et un bouton d’accueil avec Touch ID intégré. Maintenant, grâce aux extraits de code iOS 14, nous avons appris plus d’informations sur ce nouvel iPhone.

Tout d’abord, il semble qu’Apple travaille également sur une version plus grande de l’iPhone 9, qui peut être nommée iPhone 9 Plus (ou du moins le surnom Plus de ce qu’Apple surnomme cette ligne). Cela aurait du sens étant donné que ces iPhones devraient remplacer la gamme iPhone 8, qui propose les versions 4,7 et 5,5 pouces.

Les preuves indiquent que les deux fonctionneront avec la puce A13 Bionic, le même processeur utilisé dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Cela devrait rendre l’iPhone 9 plus attrayant pour ceux qui utilisent encore des modèles plus anciens tels que l’iPhone 6 et l’iPhone 7, car certaines personnes préfèrent ne pas dépenser d’argent pour des smartphones haut de gamme.

Ces iPhones comporteront un bouton d’accueil à semi-conducteurs, qui a été introduit avec l’iPhone 7 et conservé sur l’iPhone 8. Cela signifie que le bouton d’accueil n’a pas de pièces mobiles, car il utilise le Taptic Engine pour simuler les clics et réduire les pannes matérielles.

Comme ils sont censés être un modèle d’entrée de gamme, l’iPhone 9 et l’iPhone 9 Plus offriront Touch ID au lieu de Face ID. Les utilisateurs pourront utiliser Apple Pay et la fonction Express Transit, qui n’est pas disponible sur certains iPhones plus anciens. Les nouveaux modèles pourront également numériser des tags NFC en arrière-plan, ce qui n’est possible qu’avec l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone 11 et non l’iPhone 8 ou l’iPhone X.

Il est important de noter que les noms d’iPhone 9 et d’iPhone 9 Plus ne sont que spéculatifs, tout comme certaines rumeurs prétendent qu’il s’appellera iPhone SE 2. Le nouvel iPhone 9 ou iPhone SE 2 devrait sortir ce printemps, éventuellement aux côtés ou après la sortie d’iOS 13.4.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: