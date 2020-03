Le code iOS 14 révèle les anneaux d’activité mis à jour pour Apple Watch dans le prochain mode pour enfants sur watchOS 7

. a annoncé en exclusivité au début du mois qu’iOS 14 et watchOS 7 incluront un nouveau mode SchoolTime et un mode enfant. Cette dernière fonctionnalité inclut la possibilité pour un parent de configurer et de gérer une Apple Watch pour un enfant avec un seul iPhone.

Chaque compte Apple Watch est actuellement connecté à un identifiant Apple iPhone unique. Ce nouveau mode permettra à un parent de gérer l’Apple Watch de son enfant à partir de l’iPhone du parent, et l’enfant ne sera pas tenu de posséder un iPhone pour utiliser l’Apple Watch.

Si cette fonctionnalité en cours de développement est terminée et publiée cette année, l’Apple Watch deviendra bien meilleure pour les enfants que jamais, mais comment fonctionnera le suivi d’activité? Sur la base du code iOS 14 obtenu par ., nous pouvons maintenant répondre à cette question.

À propos des anneaux

Prête à l’emploi, l’Apple Watch est conçue pour suivre la forme physique et la santé des adultes. Certaines fonctionnalités de santé comme l’ECG sont même limitées par l’âge car elles ne peuvent pas produire de données précises avec les enfants. Apple, bien sûr, réfléchit au fonctionnement du suivi d’activité pour les jeunes utilisateurs.

Lorsqu’une Apple Watch est configurée dans ce nouveau mode enfant, Apple traite les anneaux d’activité différemment pour la première fois. Les anneaux d’activité se composent actuellement de trois mesures:

Rouge pour le nombre de calories brûlées par des mouvements intenses comme une marche rapide ou une course

Vert pour le nombre de minutes d’exercice aujourd’hui

Bleu pour nombre d’heures différentes avec mouvement de support ou de fauteuil roulant

Techniquement parlant, l’anneau de déplacement rouge vous montre le nombre de calories actives brûlées en une journée par rapport au plus grand nombre de calories totales. Tout ce système peut se détraquer pour les enfants ou encourager le mauvais type de mouvement, donc un nouveau système est nécessaire.

Expérience junior

L’Apple Watch remplacera plutôt la métrique de calories actives pour l’anneau de déplacement par un temps de déplacement. Par exemple, l’Apple Watch peut suivre un objectif de 90 minutes de mouvement tout au long de la journée au lieu de 500 calories actives brûlées.

Passer trop de temps sur le canapé ou jouer à des jeux vidéo? Cette version de l’anneau de mouvement destinée aux enfants sera idéale pour encourager les enfants à être plus actifs. La fonctionnalité récompensera également mieux les enfants pour des activités comme jouer à l’extérieur ou participer à des sports que l’anneau de déplacement standard.

La nouvelle fonctionnalité sera probablement disponible plus tard cette année avec une mise à jour logicielle sur les montres Apple plus récentes. Pour en savoir plus sur le nouveau mode SchoolTime et les enfants, consultez notre rapport ici.

