Le code iOS 14 révèle qu’Apple travaille avec BMW sur la fonctionnalité iPhone CarKey futuriste

. a annoncé exclusivement en février qu’Apple développait une nouvelle fonctionnalité «CarKey» qui permettra aux pilotes de remplacer les porte-clés physiques par leur iPhone. La nouvelle technologie de clé virtuelle a été découverte pour la première fois dans une version bêta d’iOS 13.4.

De nouvelles preuves dans le code iOS 14 obtenues par . révèlent qu’Apple travaille avec BMW pour être probablement le premier constructeur automobile à prendre en charge la fonctionnalité futuriste de l’iPhone. . a reçu cette déclaration de non-refus de BMW lorsqu’on lui a demandé quelle était leur implication:

Veuillez comprendre qu’à ce stade, nous ne pouvons pas confirmer votre demande ni vous donner plus de détails. Nous vous renvoyons à notre communiqué de presse.

Le communiqué de presse informatif référencé a été publié en décembre et fait référence aux efforts de BMW pour adopter un nouveau smartphone et regarder la norme Digital Key:

Le BMW Group a joué un rôle de premier plan dans l’intégration transparente des appareils intelligents et de l’écosystème numérique des clients dès les premiers stades. Offrir aux clients un accès simple, connecté et «sans clé» à leurs véhicules a été un domaine d’innovation clé. Aujourd’hui, il est déjà possible de verrouiller et déverrouiller le véhicule, de démarrer le moteur et de partager la clé avec d’autres personnes en utilisant la clé numérique BMW dans le cadre de BMW Connected sur le smartphone. Mais ce n’est que la première étape d’une transformation technologique mondiale façonnée et dirigée par le Groupe BMW.

BMW continue de remercier le Car Connectivity Consortium chargé de normaliser la nouvelle fonctionnalité de clé numérique entre les voitures et les appareils connectés. Notamment, l’implication d’Apple avec le CCC a été publiquement référencée en 2018:

Entreprises membres fondatrices de la CCC [include] Apple, Audi, BMW, General Motors, HYUNDAI, LG Electronics, Panasonic, Samsung et Volkswagen, ainsi que les principaux membres, dont ALPS ELECTRIC, Continental Automotive GmbH, DENSO, Gemalto, NXP et Qualcomm Incorporated.

Nouvelles fonctionnalités clés de voiture

Le CCC a récemment fait la une des journaux en dévoilant de nouvelles fonctionnalités pour la version 2.0 de Digital Key:

La spécification Digital Key Release 2.0 exploite NFC – une norme de connectivité sans fil à courte portée pour la communication sans contact entre des appareils tels que des smartphones ou des tablettes. La CCC utilise autant que possible les normes existantes de l’industrie comme le NFC pour assurer une interopérabilité élevée entre les véhicules et une large gamme d’appareils industriels.

Des entreprises comme Apple et BMW peuvent déjà prendre en charge la version 2.0 de Digital Key, et les nouvelles fonctionnalités de la version 3.0 amélioreront encore l’expérience:

La spécification Digital Key Release 3.0 améliorera Digital Key Release 2.0 en ajoutant un accès sans clé passif et géolocalisé. Plutôt que d’avoir à retirer leurs appareils mobiles pour accéder à une voiture, les consommateurs pourront laisser leur appareil mobile dans leur sac ou leur poche lorsqu’ils accèdent et / ou démarrent leur véhicule. L’accès passif est non seulement beaucoup plus pratique et offre une meilleure expérience utilisateur globale, mais il permet également aux véhicules d’offrir de nouvelles fonctionnalités de localisation.

Pour prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités, le CCC développe une spécification basée sur Bluetooth Low Energy (BLE) en combinaison avec Ultra-Wideband (UWB) pour permettre un accès sans clé passif et pour permettre un positionnement sûr et précis.

Ultra-large bande requise?

Pertinente pour Apple, la version 3.0 bénéficiera de la puce UWB, ou ultra-large bande, introduite sur les iPhones avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Apple n’a utilisé la puce UWB que pour une amélioration mineure de sa fonction de transfert de données sans fil AirDrop.

. a fait de nombreux reportages sur un prochain produit appelé AirTag qui profitera également de la puce UWB pour le suivi des appareils hyperlocaux. La prochaine fonctionnalité CarKey d’Apple est la prochaine fonctionnalité à venir pour profiter du matériel introduit en septembre 2019.

BMW décrit comment UWB sera utile pour la clé numérique:

Dans un avenir proche, la spécification de la clé numérique sera améliorée par la version 3.0 basée sur l’ultra large bande (UWB). Cela offrira une protection antivol maximale et permettra une localisation précise entre l’appareil et le véhicule. En conséquence, le téléphone mobile ne doit plus être tenu directement contre la poignée de porte pour déverrouiller la voiture, mais peut être laissé dans la poche.

iPhone et Apple Watch

Apple travaillant en étroite collaboration avec BMW pour Digital Key n’est pas une surprise. BMW a également été le premier constructeur automobile à adopter Wireless CarPlay, la version avancée d’Apple de sa fonction d’infodivertissement utile basée sur l’iPhone.

Nous nous attendons à ce qu’Apple marque son support de clé numérique comme CarKey, similaire à CarPlay. Il est possible qu’Apple ait besoin de l’iPhone 11 et des versions ultérieures pour CarKey afin que la fonctionnalité soit plus pratique et sécurisée, bien que le code bêta puisse être déclenché sur d’autres iPhones.

La norme Digital Key de CCC fonctionne également avec les tablettes, bien qu’il ne soit pas clair si l’iPad fonctionnera avec la fonction CarKey d’Apple. À ce jour, Apple n’a inclus la puce UWB dans les iPhones, bien que le code bêta d’iOS 13.4 fasse clairement référence au support Apple Watch.

Cela peut suggérer qu’Apple CarKey n’aura besoin que de puces NFC trouvées dans plusieurs générations d’iPhone, bien qu’il soit possible que la prochaine Apple Watch puisse gagner UWB et être requise pour Apple CarKey.

Fonctionnalités Apple CarKey

. s’attend à ce que CarKey fonctionne pour verrouiller, déverrouiller et démarrer des voitures en utilisant l’iPhone à la place d’une clé de voiture physique ou d’un porte-clés. Les clés de voiture virtuelles seront gérées dans l’application Apple Wallet et fonctionneront avec une option d’authentification sans mot de passe ou Face ID pour une expérience plus rapide. Ces clés de voiture virtuelles seront également partageables sur Messages.

Semblable à CarPlay, Apple pourrait également prendre en charge deux versions de CarKey: une qui nécessite un contact rapproché et une qui vous permet de laisser votre iPhone dans votre poche.

Les conducteurs de BMW, par exemple, pouvaient déverrouiller et démarrer leur voiture avec Wireless CarPlay lancé automatiquement sans sortir leur iPhone du sac ou de la poche.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: