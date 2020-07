Le codec H.266 / VVC publié en tant que successeur du H.265 / HEVC, ouvrant la voie à une capture vidéo de meilleure qualité dans iOS

Aujourd’hui, après plusieurs années de recherche et de normalisation, le Fraunhofer Heinrich Hertz Institute a annoncé la sortie officielle du successeur du H.265 HEVC, nommé de manière appropriée H.266 / Versatile Video Coding (VVC). Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de la vidéo sur les appareils Apple?

Aujourd’hui, le H.265 est largement utilisé sur les appareils Apple comme l’iPhone, car il s’agit du codec par défaut utilisé par la capture vidéo dans l’application Camera standard. À quoi les utilisateurs peuvent-ils s’attendre une fois que le H.266 / VVC sera largement adopté à l’avenir? À savoir une énorme réduction des besoins en données.

Fraunhofer HHI note que si H.265 / HEVC nécessite environ 10 gigaoctets de données pour transmettre une vidéo 4K UHD de 90 minutes, H.266 / VVC ne nécessite que 5 gigaoctets, la moitié des données requises pour la même qualité vidéo.

Le codec, qui présente une spécification standard de plus de 500 pages, a été spécialement conçu pour le streaming haute résolution 4K et 8K. Avec une telle réduction des besoins en données, les utilisateurs pourront capturer des images de meilleure qualité sans avoir à augmenter considérablement l’espace de stockage. Cela signifie également que le streaming de vidéos de haute qualité sera considérablement moins exigeant pour les données mobiles.

Cela étant dit, nous pouvons nous attendre à ce que l’adoption du H.266 / VVC prenne un certain temps. Considérez le fait que H.264 / AVC a toujours une présence massive, même si la première version de la norme H.265 / HEVC a été ratifiée en janvier 2013.

Apple a introduit la prise en charge de HEVC dans iOS lors de la sortie d’iOS 11 en septembre 2017, et ce n’est que récemment que nous avons commencé à voir des options de carte graphique dans les Mac prenant en charge l’accélération matérielle HEVC avancée.

Bien que les utilisateurs aient la possibilité de passer au codec H.264 «le plus compatible» sur iOS, HEVC est requis pour les vidéos capturées en résolution 4K et / ou à 60 ips. Le ralenti à 240 ips nécessite également l’utilisation de HEVC.

Le codec que vous utiliserez peut-être en 2027-28 a été annoncé aujourd’hui: H.266. Il promet la même qualité que le H.265 à la moitié du débit de données. https://t.co/tp26fU40pD Le premier projet de travail du H.265 a été introduit en 2010. Peu de personnes l’utilisaient jusqu’à 8 ans plus tard – Alex Gollner ⧜ (@ Alex4D) 6 juillet 2020

Comme le note le gourou FCPX Alex Gollner dans son tweet intégré ci-dessus, il faudra un certain temps avant que nous commencions à voir l’adoption généralisée du suivi de HEVC, mais cela fournira des avantages majeurs pour les options de caméra à résolution plus élevée (8K et plus) à l’avenir Appareils iOS.

