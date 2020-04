l’e-commerce officiel arrive enfin en Italie

Parallèlement à la présentation du nouveau smartphone au monde Honor 9X Pro, le premier sans services Google, ou avec Huawei Mobile Services intégré, voici également un restylage complet du e-commerce officiel, les utilisateurs pourront désormais acheter chez eux sur HiHonor.

La marque en six ans a connu une croissance pour le moins exponentielle, sur les marchés étrangers seulement en 2019, les expéditions au premier trimestre ont augmenté de 21%même de plus en plus 497,4% en ce qui concerne le monde du portable. Compte tenu de l’énorme succès du commerce électronique Russie et Chine (dans les pays desquels Honor est dans le top 5 des vendeurs), la société a décidé d’apporter officiellement la même philosophie à Italie avec HiHonor; débarqué en Hollande, en France et en Allemagne, le dispositif se veut totalement renouvelé et innovant, avec offres, produits exclusifs et assistance après-vente presque sans précédent.

Le but de honneur est de consolider le positionnement e-marque le plus aimé par Genz, afin de toujours rester connecté avec les fans et les clients.

Honor lance son e-commerce officiel

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter les meilleurs smartphones de l’entreprise à des prix abordables, en particulier le offres actifs sont les suivants:

Honor 9X Pro – le dernier ajout peut être acheté au prix de 199,90 euros au lieu de 249,90 euros, avec une remise finale de 50 euros.

honneur 20e – le smartphone d’entrée de gamme est disponible en 179,90 euros, mais ceux qui l’achèteront le 18/19 avril le paieront 149,90 €, alors qu’entre le 20 et le 23 avril il s’arrêtera à 159,90 euros.

MagicWatch 2 – le meilleur achat absolu peut être acheté avec une dépense finale de 159,90 euros au lieu de 179,90 euros.

Honneur 20 et 20 Pro – en vente respectivement à 269,90 euros et 369,90 euros, pour finir avec Honor 20 Liet à 179 euros.

Les utilisateurs pourront également en acheter de nouveaux Produits pas présents sur le marché italien, tels que Honor Band 5 Sport pour 24,90 €, Honor Sport Pro pour 39,95 euros, Mini haut-parleur pour 24,90 euros ou écouteurs bluetooth pour seulement 29,90 euros. la expédition il est toujours gratuit pour les commandes supérieures à 39,90 €, les retours sont gratuits dans l’ancien 24 jours achat.

Voici le lien vers la boutique officielle.