Le communiqué de presse de Fujifilm X-T4 qui a fui fait couler les grains sur le prochain miroir

Nous avions juste besoin d’attendre un autre jour pour tout savoir sur le Fujifilm X-T4, mais le plus gros des nouveaux appareils photo Nokishita s’impatiente. Le point de vente japonais a divulgué ce qu’il appelle “les principales [the] Fujifilm X-T4 “via Twitter.

Le document se lit à peu près comme un communiqué de presse, bien qu’il soit difficile de confirmer la véracité de la fuite. Pourtant, s’il est réel, il confirme ce que nous savons déjà sur le prochain tireur sans miroir – une vitesse de rafale maximale de 15 images par seconde, une stabilisation d’image dans le corps (IBIS) et une batterie plus grande.

Il ajoute également quelques informations supplémentaires à notre liste croissante de fonctionnalités X-T4, y compris des détails sur la durée de vie de l’obturateur, la construction IBIS et les performances de mise au point automatique améliorées.

Plus rapide, plus silencieux et plus durable

Alors que nous savons déjà que la stabilisation d’image à 5 axes du X-T4 offrira jusqu’à 6,5 arrêts de compensation lorsqu’il est utilisé avec un objectif stabilisé, le document divulgué suggère que la construction d’absorption des chocs dispose de nouveaux capteurs gyroscopiques qui ont amélioré la détection des mouvements c’est huit fois mieux que celui utilisé dans le Fujifilm X-H1.

De plus, au lieu d’utiliser des ressorts, comme dans la conception traditionnelle des unités IBIS, Fujifilm a apparemment utilisé la “force magnétique” pour garder les choses stables, rendant la construction “30% plus petite et 20% plus légère” que l’unité IBIS dans le X-H1. .

Selon le document divulgué de Nokishita, le X-T4 sera livré avec une construction d’obturation améliorée qui le rend 30% plus silencieux que celui utilisé dans le Fujifilm X-T3. Le nouvel obturateur aura également un meilleur cycle de vie de 300 000 actionnements – le double de celui des X-T3.

Les performances de l’autofocus ont également, semble-t-il, reçu un coup de pouce, avec une meilleure détection du visage et des yeux, et une vitesse AF de seulement 0,02 seconde.

Faire passer la créativité au niveau supérieur

Nous avons également entendu précédemment que l’écran LCD arrière serait livré avec un écran de résolution supérieure, mais selon cette dernière fuite, il y aura trois modes d’affichage disponibles à bord, qui peuvent même être utilisés pour le viseur électronique. Un mode de priorité faible luminosité permettra aux utilisateurs de voir l’image qu’ils capturent quand il fait un peu sombre, tandis que la priorité de résolution améliorera les détails fins et la priorité de fréquence d’images réduira le flou lors du suivi d’un objet se déplaçant rapidement à travers l’EVF.

Un nouveau mode de simulation de film appelé Eterna Bleach Bypass sera également ajouté aux plusieurs déjà disponibles sur les appareils photo Fujifilm, avec deux autres options de balance des blancs ajoutées, à savoir White Priority (pour produire des blancs plus durs) et Ambience Priority (pour des tons plus chauds).

Alors que la vidéo Full HD peut être capturée à une fréquence d’images de 240 images par seconde pour un effet de ralenti 10x, Fujifilm a, semble-t-il, ajouté un bouton Quick Menu (Q Menu) pour la vidéo uniquement. De plus, selon le document divulgué, les films peuvent être enregistrés simultanément sur les deux cartes SD au cas où quelqu’un aurait besoin d’une sauvegarde. Beaucoup d’autres améliorations d’enregistrement vidéo sont à venir avec le X-T4 qui, si toutes ces informations sont vraies, se présente comme un candidat très fort pour être l’un des meilleurs appareils photo sans miroir qui seront disponibles cette année.